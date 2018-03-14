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قارن بين جرائم الجيش التركي في عفرين ومجازر الحلف الأطلسي بالجزائر

عندما يبرر أردوغان إبادته للأكراد

  14 مارس 2018 - 21:22   قرئ 2 مرة   0 تعليق   الحدث
عندما يبرر أردوغان إبادته للأكراد

يحاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تبرير غزوه لسوريا وإعلان الحرب ضد الأكراد السنة بعفرين مرة أخرى بالتذكير بالمجازر التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي والحلف الأطلسي، الذي تعتبر تركيا إحدى الدول المنتسبة له، ليقارن تلك المجازر التي ترتكب في حق المدنيين شمال حلب بفظاعة جرائم الاستعمار الذي قتل قرابة 5 ملايين جزائري.

جاء تشبيه أردوغان ضمن تصريحاته أمس معلنا سقوط مدينة عفرين على يد القوات التركية، واعتبر  المهمة ليست سهلة لأننا لا نقتل المدنيين مثلما يفعل الغرب الذي ارتكب مجزرة في حق خمسة ملايين شخص في الجزائر لوحدها، لقد قتلوا عشرات ومئات الآلاف في رواندا وليبيا والعراق ، وجدد أردوغان دعوته للغرب لتقديم الحساب على مجازره أولا، معلنا عن حصيلة القتلى من جانب العدو في عملية غصن الزيتون التي انطلقت في  جانفي الماضي، والتي قدرها بـ  3444 إرهابي لحد الساعة  على حد تعبيره، وقال أردوغان في نفس السياق  لو كنا نستهدف المدنيين لسقطت عفرين منذ مدة  ثم وجه أصابع الاتهام للغرب دائما بدعم الأكراد في هذه المعركة وتساءل  ترون الأنفاق التي حفرت في هذه الجبال، هل الإرهابيون هم من حفروها؟ طبعا لم يفعلوا ذلك لوحدهم بل أكيد لديهم شركاء ، وموازاة مع استمرار عملية غصن الزيتون، أعطى أردوغان إشارة انطلاق عملية مماثلة في شمال العراق قائلا  سنطهر منبج وسنطهر كل المنطقة التي تمتد من حدودنا إلى الفرات وسندفن قريبا كل الإرهابيين في شمال العراق، أولويتنا هي أمننا . ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها تركيا الجزائر لتبرير  حروبها ، حيث سبق أن تحدث أردوغان عن ارتكاب فرنسا لـ  إبادة  في الجزائر في رد فعل منه على تبني فرنسا قانوناً يجرم إنكار  إبادة  الأرمن قبل أن يرد عليه الوزير الأول أحمد أويحيى داعيا تركيا إلى عدم  المتاجرة بدماء الجزائريين ، مؤكدا أن تركيا أسهمت بشكل ما في كل الجرائم التي قامت بها فرنسا في الجزائر، وقال أويحيى  نقول لأصدقائنا الأتراك لا تتاجروا بنا ، وأضاف أن  كل واحد حر في الدفاع عن مصالحه، لكن لا يحق لأحد أن يتاجر بدماء الجزائريين .

أسامة . سبع

 

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