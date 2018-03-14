كشف عن تنظيم اجتماعات لتعزيز التعاون

قائد أفريكوم يعتبرالجزائر شريكا مهما لأمريكا في الساحل

أكد الجنرال توماس والدهاوزر قائد القوات الأمريكية في إفريقيا أفريكوم أن الجزائر تعتبر شريكا يتمتع بكفاءات عالية ويواصل تنفيذ برنامج فعال لمكافحة الإرهاب ضد الجماعات المتطرفة المحلية، قائلا ان القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا تجري مع الجيش الجزائري حوارات منتظمة لتعزيز التعاون بشأن المصالح الأمنية المشتركة .

ذكر المسؤول العسكري الأمريكي، في كلمته الافتتاحية أمام اللجنة التي نشرتها أفريكوم على موقعها الإلكتروني، أن القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا تجري مع الجيش الجزائري حوارات منتظمة لتعزيز التعاون بشأن المصالح الأمنية المشتركة، ما يؤكد رفض الجزائر المشاركة في أي عملية خارج حدودها وتكتفي بالتعاون اللوجيستي والاستخباراتي للقضاء الجماعات الإرهابية، وأشار المتحدث إلى أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب وفروعه، لا يزالون يشكلون تهديدا للمصالح الأمريكية وأمن الشركاء الأفارقة ، مشددا على التزام بلاده بالمساهمة في الجهود الفرنسية لإعادة بناء القدرة الدفاعية في مالي وجيرانها ، وأضاف قائد أفريكوم ، أمام لجنة القوات المسلحة الأمريكية، أن منطقة الساحل تمثل ساحة حاسمة في الكفاح ضد التطرف العنيف والإرهاب الجهادي، وأن بلاده تعمل مع مجموعة الدول الخمس التي أنشئت بمبادرة مالية وتمويل سعودي وإماراتي . وتأتي هذه التصريحات كاعتراف من قبل جميع الدول بالخبرة الكبيرة التي تملكها الجزائر في مجال مكافحة الجماعات الإرهابية وتحركاتها، خاصة بعد طلب العديد من الدول الكبرى تعاون استخباراتي مع الجزائر على غرار انضمامها إلى قاعدة بيانات دولية لمكافحة الإرهاب وضعتها دائرة الأمن الفيدرالية الروسية، لتجمع معلومات عن الإرهابيين الأجانب ورصد تحركاتهم المحتملة من الشرق الأوسط إلى ليبيا ومنطقة الساحل، كون الجزائر تملك بنك معلومات ثري حول مختلف تحركات تنظيم الدولة داعش ومختلف الجماعات الإرهابية الناشطة في المنطقة، بالإضافة إلى طلب باريس وباماكو من الجزائر تعزيز تعاونها الاستخباراتي مدعمها بمعلومات لتحرك الجماعات الإرهابية في الساحل تزامنا مع إطلاق البلدين عملية عسكرية شمال مالي، ضد عناصر جماعة مقربة من تنظيم القاعدة ، تطلق على نفسها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين ، وطالبت الحكومتان الفرنسية والمالية طلبتا بشكل رسمي من الجزائر أن تشدد رقابتها على حدودها الجنوبية على الحدود البرية مع مالي، وأضاف مصدر أمني جزائري، لوكالة الأناضول، التركية، إن مالي أطلقت عملية عسكرية ضد الجماعات الإرهابية، شمالي البلاد، الجمعة، وأوضح أن الدور الجزائري يتمثل بتعزيز الرقابة على حدودها الجنوبية مع النيجر ومالي، والمشاركة في تبادل المعلومات الاستخبارية.