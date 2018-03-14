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خلال الدورة التكوينية بمقر أفريبول

رؤساء مكاتب الاتصال الوطنية يشيدون بخبرات الشرطة الجزائرية

  14 مارس 2018 - 21:30   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الحدث
رؤساء مكاتب الاتصال الوطنية يشيدون بخبرات الشرطة الجزائرية

أشاد رؤساء مكاتب الاتصال الوطنية المشاركين في الدورة التكوينية، بخبرات الشرطة الجزائرية وما تحوزه من إمكانات عصرية واستخدامها للتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، مؤكدين التزامهم بتعزيز معارف التكوين القاعدي، في مجال تبادل المعطيات، لا سيما بالنظام المستحدث من قبل خبراء الأمن الوطني، لفائدة آلية التعاون الشرطي الإفريقي. عبر هؤلاء عن انطباعاتهم لإشراف السيد اللواء عبد الغني هامل، رئيس الأفريبول، المدير العام للأمن الوطني، وتقديرهم لدوره الرائد في الآلية، وعن اعتزازاهم بالجهود الكبيرة التي يقوم بها لتحقيق أمن المواطن وحماية الممتلكات مواصلة لفعاليات الدورة التكوينية، المبرمجة لفائدة رؤساء مكاتب الاتصال الوطنية للدول الأعضاء في آلية التعاون الشرطي الإفريقي في مرحلتها الثانية، للناطقين باللغة الانجليزية، بمقر الأفريبول ببن عكنون والتي تأتي في إطار التجسيد الفعلي لخارطة طريق عمل الأفريبول، من قبل السيد اللواء رئيس الآلية، لا سيما في شقها المرتبط بتكوين منتسبي أجهزة إنفاذ القانون الإفريقية، وتعزيز المعارف العملياتية، ومجالات التعاون الأمني وكذا التعرف على نظام الاتصال المعتمد، (AFSICOM)المصمم من قبل خبراء الأمن الوطني. 

منيرة ابتسام طوبالي 

 

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