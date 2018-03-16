150 إماما جزائريا لأداء التراويح في رمضان بأوروبا

أكد وزير الشؤون الدينية و الأوقاف, محمد عيسى, يوم الخميس بالجزائر العاصمة, أنه سيتم إرسال 150 إماما إلى أوروبا منهم 100 إلى فرنسا لإمامة الصلاة خلال شهر رمضان الكريم.

و صرح عيسى للصحافة عقب لقائه مع وزير الدولة وزير الداخلية الفرنسي, جيرارد كولومب, قائلا "اخترنا 150 إماما من بين أفضل الأئمة الذين أعربوا عن رغبتهم في الذهاب إلى الخارج لإمامة الصلاة خلال شهر رمضان الكريم".

و أوضح أن فرنسا ستستفيد من أكبر عدد من الأئمة (100 إمام) نظرا للكثافة الكبيرة للجالية الجزائرية هناك, كما سيتم توزيع 50 إمام آخر على بلدان أخرى على غرار ألمانيا و إيطاليا و إنجلترا و بلجيكا و كندا.

و دعا عيسى الأئمة الذين تم اختيارهم على أساس التحكم في قواعد تلاوة القرآن و كفاءات نشر الخطاب الديني "المعتدل و الواضح", إلى أن يكونوا "سفراء السلم" و إبراز الصورة الحقيقية للإسلام في العالم.

و كشف الوزير أنه بطلب من الطرف الفرنسي, ستجوب قافلات ثقافية مختلف بلديات فرنسا قصد تنظيم ندوات حول "المسعى الجزائري لإبراز الاسلام المعتدل و العادل".