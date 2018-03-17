أمطار ورياح على المناطق الوسطى والغربية

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية من هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح قوية تجتاح الناطق الوسطى والغربية.

وأوضحت نشرية خاصة، أن الأمطار والرياح تجتاح الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس ، تيزي وزو ، شمال البويرة ، تيبازة ، وهران، ومستغانم ، الشلف، غليزان، شمال تيارت، غرب تيسمسيلت، عين الدفلى، وأضافت أن هطول الامطار ستكون بداية من منتصف الليل الى غاية الاثنين السادسة صباحا، وتتجاوز كمية التساقط 40 ملم محليًا خلال فترة صلاحية النشرية.

كما قالت النشرية إن رياح قوية تضرب تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم والشلف، سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، النعامة، البياض، الأغواط، الجلفة، المسيلة، تيارت، سعيدة.

وأشار الديوان الوطني إلى أن الصلاحية النشرية من الأحد 18 مارس 2018 من الساعة 03: 00 إلى 21:00 ساعة.