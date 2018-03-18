وفاة 6أشخاص وإصابة 5آخرين خلال الـ24ساعة الأخيرة

سجلت مصالح الحماية المدنية خلال الـ24 ساعة الأخيرة وفاة ستة أشخاص وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم في عين المكان ثم نقلهم إلى مختلف المصالح الإستشفائية خلال وقوع أربعة حوادث مرور

حيث سجلت أثقل حصيلة على مستوى ولاية غرداية بوفاة شخصين في مكان الحادث وإصابة إثنين آخرين بجروح، على إثر اصطدام شاحنة وسيارة من الوزن الخفيف الحادث وقع على الطريق الوطني رقم 01 ببلدية ودائرة بريان، أيضا سجلت وحدات الحماية المدنية خلال ذات الفترة 2683 تدخل في عــدة مناطق مختلفة من الوطن وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين، هذه التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي إخماد الحرائق والأجهزة الأمنية، للذكر كذلك، تدخلت وحدات الحماية المدنية، من أجل إخماد ست حرائق حضرية، صناعية و مختلفة على مستوى كل من ولايات الجزائر، ميلة، الأغواط، تسمسيلت، تمنرست و سيدي بلعباس هذه الحرائق تسببت في وفاة شخص واحد على اثر حريق شب بسيارة من الوزن الخفيف مركونة بحي المسمى الملازم خلادي، ببلدية ودائرة سيدي بلعباس، تم نقل الجثة إلى مستشفى المحلي

منيرة ابتسام طوبالي