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BRI بومرداس يوقع بشبكة وطنية مختصة في سرقة السيارات

  18 مارس 2018 - 16:08   قرئ 58 مرة   0 تعليق   الحدث
BRI بومرداس يوقع بشبكة وطنية مختصة في سرقة السيارات

تمكنت فرقة البحث والتحري للأمن الوطني التابعة لأمن ولاية بومرداس من الايقاع بشبكة وطنية مختصة في سرقة السيارات من خلال تزوير محررات ادارية واستعمال مفاتيح مصطنعة، حيث ضمت الشبكة مسبوقين قضائيا وكذا محبوسين متواجدين في المؤسسات العقابية

على إثر تحريات و أبحاث ميدانية باشرتها عناصر فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية بومرداس للأساليب المنتهجة التي سلكتها الشبكة الإجرامية التي يقودها أشخاص من ذوي السوابق العدلية ضمن جماعة إجرامية مختصة في سرقة السيارات، أسفرت هذه العمليات التي قامت بها عناصر فرقة البحث و التدخل إلى كشف هوية ثمانية أشخاص إثنان منهم متواجدين في السجن  تتراوح أعمارهم مابين 25 و 45 سنة، ينحدرون من عدة ولايات وسط وشرق وغرب البلاد وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات واقتفاء أثر إحدى السيارات التي تم سرقتها من ولاية الجزائر العاصمة، تم تحديد مكان تواجدها و استرجاعها من داخل مرآب لأحد المتورطين و توقيف شخصين كانا وراء سرقة 14 مركبة أخرى تم سرقتها من ولايات مجاورة، مع تحديد هوية أربعة أشخاص آخرين من أعضاء الشبكة الذين كانوا يقومون بسرقة المركبات باستعمال مفاتيح مصطنعة مع توزيع الأدوار وتحديد مهام كل واحد في تلك العمليات حتى لا يكشف أمرهم، لتنتهي وجهة السيارات المسروقة بتزوير وثائقها وإعادة بيعها و أخرى يتم تفكيكها و بيعها على شكل قطع للغيار وبعد توقيف المتورطين وسماعهم على محاضر تم إتمام الإجراءات القضائية ليتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبة الذي أمر بإيداع شخصين رهن الحبس بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بتيجلابين عن تهمة تكوين جمعية أشرار قصد الإعداد لجناية، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، السرقة باستعمال مفاتيح مصطنعة بتوفر ظرف الليل والتعدد مع استحضار مركبة.

منيرة ابتسم طوبالي

 

 

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