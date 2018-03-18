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داعش في سوريا والعراق وبمركبات قاتلة في الجزائر

إرهاب الطرقات يعيد الجزائريين إلى مشاهد مجازر التسعينات!

  18 مارس 2018 - 21:50   قرئ 85 مرة   0 تعليق   الحدث
إرهاب الطرقات يعيد الجزائريين إلى مشاهد مجازر التسعينات!

لم تعد قلوب الجزائريين تُقبض وهم يقرأون عشرات المقتطفات والأخبار عن قتلى  إرهاب الطرقات ، بل تحوّلت أخبار الموت في الطرقات إلى مشهد يكاد يطابق ما يشعر به العراقيون والسوريون وهم يقرأون أخبارا عن قتلاهم، من جرّاء الحرب، فتعدّدت الأسباب والمشهد الدّامي واحد.

 

قضت آلة الإرهاب على 200 ألف جزائري في ظرف عشر سنوات وبضع، بينما يقضي إرهاب الطرقات في صمت على العديد من الجزائريين يوميا، في مشاهد لا تقلّ رعبا عن تلك التي كان الجزائريون  يتصبّحون  عليها عبر أزقتهم وشوارعهم، بل بات المشهد أكثر رعبا لأنه يقرأ ويشاهد عبر مختلف وسائط التواصل الاجتماعي، إلا أنه لم يعد يخترق القلوب، فتعوّدت الجماهير قراءة خبر مشابه لـ خمسة قتلى في حادث مرور بالمسيلة صبيحة اليوم ، أو من قبيل  انقلاب حافلة إيتوزا بالطريق السريع الرابط بين بن عكنون والدار البيضاء ، فإن كان إزهاق الأرواح يوميا وبصفة تصاعدية مثلما يسير الزّمن تصاعديا، وفي صورة مرعبة تشبه كثيرا مشاهد التقتيل التي يصنعها الإرهابيون في سوريا والعراق، باتت رقما في معادلة طرفاها واحد معلوم غير مجهول:  العنصر البشري ، لم يحرّك  ضمير  هذا العنصر الذي أتى على البشرية في طرقات الجزائر، فمن الذي يمكنه تحريك  إنسانية  الإنسان، وهو الذي يصنع يوميا الآلات والعتاد الذي يقتله، بل وتراه يركض خلف الأسواق لمعرفة أسعار المركبات، و يغضب  عندما ترتفع أسعارها، أكثر من غضبه على ارتفاع سعر  كيس الحليب  عن سعره المدعّم.

وإن كان الاختصاصيون، يعتبرون أنّ الإفراط في السرعة وارتكاب المخالفات المرورية، أحد الأسباب الرئيسية لإرهاب الطرقات الذي بات يهدد حياة الأسر التي تفقد أقرب الناس إليها في لمح البصر أو يكون مصيرهم الإصابة بإعاقات تتفاوت خطورتها بين فقدان الضحية لأحد أعضائه أو بقائه جليس الكرسي المتحرك لتكون تصرفات السائقين الطائشة سببا في تدمير حياتهم الاجتماعية، في المقابل يجد من يقودون السيارات الفاخرة من فئة الشباب أن الإفراط في السرعة موضة جديدة يتفاخرون بها أمام غيرهم دون احترامهم لقوانين المرور غير آبهين لتصرفاتهم التي قد تزهق أرواحهم أو تلحق الأذى بغيرهم غير أن الواقع المرير الذي تعرفه مختلف الشوارع يدل على أن أغلبها قد تحولت إلى ساحات لسباقات تنافسية بين السائقين الذين يجدون في سياراتهم وسيلة للفت الانتباه والمراوغة. إن كان هذا كلام الخبراء، فما هو الواجب الذي يتوخّاه  الأبرياء  من الدّولة، بصفتها الرادع القانوني لـ الخارجين عن القانون ؟ ويدفع الوضع المأساوي إلى التساؤل إلى أين ذهبت تلك القوانين التي روّجت لها الحكومة كثيرا كاستراتيجية لمحاربة ظاهرة إرهاب الطرقات، على غرار رخصة السياسة بالتنقيط.

وعمدت الحكومة، مؤخّرا، إلى اعتماد مشروع السلامة المرورية في إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي، يعتمد في الأساس على الاستراتيجية الجديدة التي ستطبقها السلطات العمومية للحد من حوادث المرور، على غرار تعزيز منظومة تعليم السياقة وتشديد العقوبات. كما ستعتمد نظاما معلوماتيا مركزيا يقوم على البطاقية الوطنية لرخص السياقة وبطاقات ترقيم السيارات البطاقات الرمادية التي تتقاطع بياناته مع سجلات أخرى كالتأمين والتكفل الطبي وقاعدة بيانات إحصائيات الشرطة والدرك، مؤكدا نجاح مشروع التعاون مع بعض الدول الأوروبية التي تمتلك خبرة في مجال السلامة المرورية.

حكيمة ذهبي

 

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