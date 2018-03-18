قال إن الجيش يكتسب قوة ذاتية متصاعدة لحمايتها من المخاطر والتهديدات

قايد صالح: الجزائر خط أحمر ولا مجال إطلاقا للمساس بها

فعالية التدابير الأمنية مكنتنا من تحقيق نتائج كبيرة في حماية حدودنا

أكد الفريق أحمد �ايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أن القيادة العليا للجيش تعمل على إكسابه القوة الذاتية المتصاعدة من حيث التطور، والمتنامية من حيث التكيف، مع ما يكفل حماية الجزائر من كافة المخاطر والتهديدات، التي باتت تمثل سمة جلية لعالم اليوم، داعيا الجنود إلى العمل بذهنية المجاهدين لحماية الجزائر التي تعتبر خطا أحمر ولا مجال إطلاقا للمساس بها خاصة في ظل التحديات التي تعيشها، مستدلا بترسانة الأسلحة والمخدرات المحجوزة والإرهابيين الذين يتم القضاء عليهم.

في كلمته التوجيهية التي ألقاها خلال اليوم الأول من زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة، أكد الفريق أن الجزائر خط أحمر، وقد أكدنا مرارا وتكرارا، وسنعيدها اليوم مرة أخرى، أنه لا مجال إطلاقا للمساس بها وبأمنها وبمقدرات شعبها، فالجزائر التي عانت بالأمس من ويلات الاستعمار، وأقسم شعبها أن يعلنها في وجه عدوه ثورة شعبية شاملة وعارمة، تصدر طليعتها خيرة أبنائها من الشهداء والمجاهدين، الذين استطاعوا أن يحرروها بعد تضحيات جسام، ويتعين على أبنائها اليوم، لاسيما أبناء الجيش الوطني الشعبي، وكافة الأسلاك الأمنية الأخرى، أن يسيروا على نفس الدرب وعلى نفس النهج الوطني الخالص ، مضيفا: وإذا قلنا اكتساب القوة الذاتية، فإننا نعني بالدرجة الأولى تكوين مقاتلين بذهنية المجاهدين، فالقتال يصبح جهادا بأتم معنى الكلمة، إذا ما كان مقصده الأساسي نصرة الوطن والانتصار لأرضه، فنصرة الجزائر والذود عن حماها يجعل من الفرد العسكري المقاتل مجاهدا بكل ما تحمله هذه العبارة النبيلة من دلالات ، وقال: إن تشديد القول، والتأكيد مرات ومرات على حتمية استلهام أفراد الجيش الوطني الشعبي شـعـلة حب الوطن من وهج أسلافهم القدوة من أبناء جيش التحرير الوطني، قلت إن تشديد القول على ذلك، ينبثق أساسا مما نعيشه يوميا، وما نلحظه ميدانيا، من حجم ما يتم حجزه وما يتم اكتشافه على طول حدودنا الوطنية، كل حدودنا الوطنية، لاسيما منها حدودنا الجنوبية، من محجوزات محظورة، خصوصا ما تعلق منها بالأسلحة مختلفة الأنواع، والذخائر متعددة العيارات والأحجام، إلى جانب الأطنان من المخدرات، وهو ما يؤكد يقينا رؤيتنا الصائبة والموضوعية وقراءتنا الصحيحة للأوضاع، وفعالية التدابير الأمنية المتخذة .

ودعا الفريق أفراد الجيش الوطني الشعبي وكافة الأسلاك الأمنية الأخرى إلى الاقتداء دوما بالتضحيات الجسام التي قدمها الآباء والأجداد، من خلال الاستعداد الدائم للحفاظ على استقرار الجزائر وأمنها، ووحدتها الأبدية بشقيها التاريخي والجغرافي، قائلا: إننا بقدر ما نتمسك بتاريخ الجزائر، وبقيم ثورتها المجيدة، فإننا بالقدر ذاته سنواصل -بإذن الله تعالى وقوته- سعينا الدائم نحو تأمين وحماية وضمان أمن ووحدة كافة جغرافية الجزائر، فكل جزء من أرض بلادنا له قسط من التاريخ الوطني، وكل حدث وطني أو ملحمة بطولية أو محطة تاريخية لها حيزها الجغرافي الذي طبعها وأضفى عليها سمة التكامل بين التاريخ والجغرافيا، فما تتميز به الجزائر وجود علاقة وجدانية صلبة جدا، ومتزايدة القوة والتأثير المتبادل بين المكان والزمان، فتاريخ الجزائر المعاصر توأم الروح لجغرافيتها، فهما كالروح والجسد، هل ينفصلان؟ هذه هي الجزائر بشقيها التاريخي والجغرافي، وستبقى على هذه الصورة بإذن الله تعالى وبفضل أبنائها المخلصين . وذكّر الفريق برسالة رئيس الجمهورية التي وجهها إلى مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته الـ35 التي انعقدت بالجزائر مطلع الشهر الجاري، والتي أكد من خلالها جدوى وفعالية المقاربة الجزائرية في مجال مكافحة ظاهرة الإرهاب الأعمى، قائلا: في هذا السياق أكد رئيس الجمهورية في رسالته الموجهة إلى وزراء الداخلية العرب المجتمعين بالجزائر مطلع هذا الشهر، أن الجزائر قطعت أشواطا بعيدة في مكافحة الإرهاب ، وإننا نؤكد اليوم -في هذا الإطار- أن الهدف القريب والأساسي للجيش الوطني الشعبي، هو القضاء النهائي، نعم النهائي، على هذه الظاهرة التي اتخذت فعلا أشكالا جديدة عن طريق التكنولوجيات الحديثة وشبكات التواصل الاجتماعي، وهو ما يستوجب بالضرورة العمل الصارم والمتواصل الكفيل بتجفيف منابعه الفكرية وبيئته الاجتماعية وتدمير شبكاته الاتصالية والتواصلية، وسنصل، نعم سنصل، بإذن الله تعالى وقوته وعونه، إلى التطهير الكلي والكامل لبلادنا من هذه الفئة الضالة، وسنحرص كل الحرص، ونحن قادرون على ذلك، على إحكام المراقبة على كافة حدودنا الوطنية، لمنع أي تسرب إرهابي إلى أراضينا، ومن يحاول ذلك سيلقى مصيره المحتوم، فلا هوادة مع هؤلاء المجرمين ومع من يعمل أو يخطط للدفع بهم نحو ترابنا الوطني .