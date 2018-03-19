طبع أكثر من 9 ملايين قصة تاريخية لأبطال الثورة

شريط الاخبار
إرهاب الطرقات يعيد الجزائريين إلى مشاهد مجازر التسعينات! سوناطراك تحّل شركة الطاسيلي للعمل الجوي البنك الإفريقي متفائل بنمو الاقتصاد الجزائري بـ3.5 بالمائة وكالات أسفار تعد زبائنها بعمرة من 40 يوما خلال رمضان! سقوط حر لأسعار السيارات المستعملة مقابل انعدام الطلب 50 يوما ضاعت بسبب تعنت كنابست والوزارة تقر برنامج الاستدراك قناة نوميديا بنفس جديد وانطلاقة أقوى ساتاف تنسحب من إجتماع الوزارة لتحديد عدد مناصب الترقية في القطاع أثمان الخضر والفواكه تتهاوى وتوقعات بارتفاعها خلال رمضان طلبة المدارس العليا يصعدون اللهجة ويواصلون اضرابهم الأطباء المقيمون يقاطعون امتحانات التخصص بداية من اليوم اختلال تطبيق المخططات الوطنية لتهيئة الأقاليم الجزائر تعاني أزمة حوكمة ونحن مهدّدون بأزمة مالية مطلع 2020 عبد القادر الطالب عمار سفيرا للجمهورية الصحراوية بالجزائر وفاة ستة أشخاص وتسجيل 3699 حالة إصابة بالبوحمرون الشرطة تقتني رادارات ألمانية لاصطياد متهوري الطرقات محاكمة 13 فردا من عصابة منظمة تستورد مؤثرات عقلية من مرسيليا قايد صالح: الجزائر خط أحمر ولا مجال إطلاقا للمساس بها ميهوبي يؤكد تمويل الدولة للأفلام المنجزة بالجزائر «الجزائر تتنفس شعرا» محور ملتقى وطني بالعاصمة نيويورك تتذكر مؤسسة «الفن الخام» اتحاد العاصمة - مانييما الكونغولي (ملعب بولوغين سا 18) جناة يخفون جرائمهم تحت غطاء الدفاع عن النفس وصدّ التحرش الوفاق يستهدف دور المجموعات لتفادي إنهاء الموسم مبكرا اقتحام أرض فلاحية وتخريب 11 هكتارا من الحبوب والشعير بوهران «سيال» تشرع في استغلال 15 بئرا ارتوازيا تزامنا مع اقتراب موسم الصيف «نسعى الى توسيع رقعة سوق المبيعات وعصرنة منتوجاتنا» الدالية تستعرض مساهمة المرأة الجزائرية في محاربة الفقر بن حمادي يدعو 25 شركة تونسية للاستثمار في الجزائر الأورو يتجاوز 21 ألف دينار والدولار بـ 17 ألف دينار رئيسة جمعية مكافحة السرطان بباب الوادي ... قصّة امرأة تعرّضت للتعنيف الزوجي ميهوبي يؤكد تمويل الدولة للأفلام المنجزة بالجزائر مصالح الصحة العسكرية تتدخل لتطويق البوحمرون بالجنوب دفع تكلفة حج 2018 بداية من اليوم مواطنـــون يتعرضـــون لاعتـــداءات وسرقـــات داخـــل مساكنهـــم نهـــارا فوزي رباعين يفتح النار على ساركوزي الطلبة المضربون راسبون وسيحرمون من التّوظيف المباشر حجّار يحمّل الأطباء المقيمين مسؤولية مقاطعتهم لامتحانات التخصص مطالب بالإسراع في توزيع المساكن الجاهزة بدائرة بطيوة «البرامج البيداغوجية للعلوم الطبية لم تتغير منذ أربعين سنة»
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. طبع أكثر من 9 ملايين قصة تاريخية لأبطال الثورة

طبع أكثر من 9 ملايين قصة تاريخية لأبطال الثورة

  19 مارس 2018 - 11:07   قرئ 26 مرة   0 تعليق   الحدث
طبع أكثر من 9 ملايين قصة تاريخية لأبطال الثورة

كشف مدير المتحف الوطني للمجاهد الدكتور مصطفى بيطام  هذا الإثنين أنه من مبادرات المتحف أنه أنجز سلسلة تاريخية تتمثل في القصص الموجهة للناشئة في مختلف الأطوار ولا سيما الطور الأول و الثاني بـ 371 قصة تاريخية لكبار زعماء و أبطال الثورة التحريرية.

وأضاف مدير المتحف الوطني للمجاهد  للاذاعة أنه تم طبع 1000 نسخة لكل قصة تتناول حياة شهيد من الشهداء حيث بلغ عدد القصص المطبوعة 9 ملايين و 300 ألف قصة إلى غاية اليوم وزعت على 24 ألف مؤسسة تربوية و عملية الكتابة متواصلة على أكبر عدد ممكن من الشهداء.

و أوضح الدكتور مصطفى بيطام أن التسجيلات خرجت من استيديو المتحف إلى اللقاءات الجماعية الموسعة  في مختلف ولايات الوطن، و أصبحت الشهادات تسجل في 48 ولاية كل يومي اثنين و خميس، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك الرفع من العدد المسجل للشهادات وكذا تكوين لجان متخصصة لقراءة هذه الشهادات وتمحيصها وفرزها، قائلا إننا لا نقيد المجاهد بل الأمر متروك للمؤرخين والباحثين.

وأكد الدكتور بيطام أنه من المهام المنوطة بالمتحف تسجيل الشهادات الحية و له رصيد لا يستهان به حيث بلغ عدد الشهادات المسجلة إلى حد الآن حوالي 5 آلاف شهادة بحجم ساعي قدره 2000 ساعة ، قائلا نحن في صدد توثيقها و إعدادها ووضعها أمام الباحثين لإنجاز دراساتهم و بحوثهم.

 

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات