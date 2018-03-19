الجزائر تحيي الذكرى 56 لعيد النصر

تخلد الذكرى الـ 56 لعيد النصر المعلن عنه غداة التوقيع على اتفاقيات ايفيان نهاية حرب تحريرية طويلة الأمد و كفاح الجزائريين الباسل و البطولي ضد الاستعمار الفرنسي.

وفي يوم 19 مارس 1962 المكرس لعيد النصر بالجزائري تم التوقيع على نهاية حرب التحرير التي كسبت بقوة السلاح و بإرادة الملايين من الجزائريين الذين عانوا لأكثر من قرن من ويلات النظام الاستعماري بدفعهم ثمنا باهضا من مليون و نصف مليون شهيد و الالاف من الارامل و اليتامى و مئات الالاف من السجناء و المعتقلين و المعطوبيني ناهيك عن تدمير الالاف من القرى و المداشر.