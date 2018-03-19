تسجيل 4181 حالة حصبة عبر الوطن

سجلت 4181 حالة حصبة بوحمرون الى غاية يوم السبت, حسب حصيلة لوزارة الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات التي تأسفت لتسجيل 6 وفيات منذ ظهور هذا المرض منها 4 حالات في الوادي و حالة (1) في ورقلة و حالة (1) اخرى في بسكرة.

و تجدر الاشارة الى ان ولايات الوادي و ورقلة و بدرجة اقل بسكرة هي الاكثر تضررا من هذا المرض.

و فيما يخض التلقيح, اوضحت وزارة الصحة ان 259000 شخص تم تلقيحهم الى غاية يوم السبت.

و كانت وزارة الصحة ارسلت فريقا من المختصين الى هاتين الولايتين لتقديم الدعم اللازم و تجنب تسجيل وضعية "وباء", حسبما صرح لوأج مدير الوقاية بوزارة الصحة و السكان واصلاح المستشفيات.