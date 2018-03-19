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حريق مهول في ملبنة بقسنطينة

  19 مارس 2018 - 11:21   قرئ 34 مرة   0 تعليق   الحدث
حريق مهول في ملبنة بقسنطينة

شب حريق في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، بملبنة نوميديا العمومية بحي بومرزوق بولاية قسنطينة، حسبما علم من مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الحريق وقع بكل من وحدة إنتاج القشدة و بمخزن التغليف على مساحة تقدر بـ 700 متر مربع و كذا مخزن التعليب على مساحة 400 متر مربع مؤكدا إلى أنه لم يتم تسجيل أية خسائر بشرية.وقد سخرت الحماية المدنية سبعة شاحنات تدخل للإطفاء و سيارتي إسعاف.وأضاف ذات المصدر، إلى أنه لم يتم بعد ضبط حجم الخسائر المادية التي تسبب فيها هذا الحريق.وقد تم فتح تحقيق من طرف المصالح المختصة لمعرفة الأسباب الحقيقية لهذا الحريق.

 

 

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