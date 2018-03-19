حجز 72 قرص مهلوس ومبلغ 15 مليون بالقليعة

أوقفت مصالح فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثالث القليعة ثلاثة أشخاص وحجزت 72 قرص مهلوس ،حيث تم انجاز ملف قضائي في حق المشتبه فيهم وتقديمهم أمام النيابة في إطار إجراء المثول الفوري، بتهمة الحيازة والمتاجرة بالمؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية، أين صدر أمر إيداع في حق المشتبه فيهما الأول والثاني ، فيما وضع المشتبه فيه الثالث تحت نظام الرقابة القضائية

جاء هذا من خلال استغلال ذات المصالح معلومة مفادها قيام المدعو "م ع" 27 سنة مسبوق قضائيا، المقيم بالقليعة بترويج المؤثرات العقلية بأحد المساكن المهجورة بشارع مصطفى بن بولعيد بوسط مدينة القليعة، وعلى إثر ذلك عملت المصالح على رسم خطة ميدانية محكمة بمداهمة الحي بعد الحصول على إذن بتفتيش منزل السالف الذكر، والتي تمكنت على إثرها إلقاء القبض على المتهم السالف الذكر، وضبطت داخل مسكنه على 72 قرص مهلوس من نوع "بريجابالين" 300 ملغ مهيأة للترويج بالإضافة إلى مقص يستعمل في تجزئتها، ومبلغ مالي قدره 2500 دج، كما تم توقيف شقيقه المدعو "م س"32 سنة مبحوث عنه من طرف العدالة في قضية السرقة ومحكوم عليه بسنتين حبس نافذ بالقرب من مكان ضبط الأقراص المهلوسة وبعد تفتيشه ضبط بحوزته على مبلغ مالي يقدر بـ 142.000 دج. وبعد التحقيق المكثف ومساءلة المتهم عن المحجوزات ومصدرهما تم التوصل إلى الممون الرئيسي المدعو "أم"

نـوال الهواري