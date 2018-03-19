وزارة الصحة...تلقيح المحيطين بالمصاب بالحصبة للتحكم في انتشار الوباء

أكد المدير العام للوقاية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال فورار اليوم الإثنين أن اهم عامل ساهم في انتشار داء الحصبة هو عدم الاستجابة لحملات التلقيح، مبرزا ان تلقيح الاشخاص المحيطين بالمصاب بداء البوحمرون هو الحل الوحيد الذي يمكن ان يقلص من بؤرة الوباء .

وأوضح فورار ان كل المؤسسات الصحية في الولايات الـ 20 المعنية بانتشار الحصبة تعمل على تلقيح الاشخاص المحيطين بالحالات المصابة "بالبوحمرون" بالإضافة الى تنقلات الفرق الطبية للمناطق النائية في الصحراء الشاسعة وفي مناطق البدو الرحل.

كما نفى جمال فورار وجود مشاكل في سلسلة التبريد بالنسبة للقاحات المضادة للحصبة التي وجهت لولايات الجنوب او مشكل في نوعية اللقاح المستورد مشيرا الى عدد من الاجراءات التي تحرص عليها الوزارة الوصية في كل حملات التلقيح الوطنية ، موضحا ان الجزائر ليست البلد الوحيد الذي يعرف انتشارا كبيرا لداء البوحمرون فهناك عدد هام من البلدان الاوروبية التي تعرف هذا الداء الذي انتشر في المناطق التي لم يستجب فيها الى حملات التلقيح .