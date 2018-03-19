الأطباء المقيمون يقاطعون أولى امتحانات شهادة الطب المتخصص

قاطع الاطباء المقيمون امتحانات شهادة الطب المتخصص التي انطلقت اليوم الإثنين بكلية الطب للجزائر العاصمة و التي تخص طب العيون بمشاركة 71 طبيبا من مختلف كليات الطب على المستوى الوطني.

وأكد احد ممثلي الأطباء المقيمين الدكتور نورالدين جراد أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد حددت تواريخ اجراء امتحانات نيل شهادة الطب المتخصص وعددها 67 تخصصا بين 18 مارس و12 ابريل 2018 ولم "تحترم اقتراح التنسيقية التي طالبت بإعطائها المدة الكافية للتحضير لهذه الشهادة وذلك خلال لقائها مع وزير القطاع".

وقد قام أعضاء اللجنة المشرفة على إجراء ومراقبة امتحان طب العيون بحضور عميد الكلية بالمناداة للتأكد من الحضور وذلك لإتخاذ القرارات ضد المقاطعين الذين تمسكوا بالإضراب الذي تشنه التنسيقية المستقلة لهذا السلك (كامرا) منذ 14 نوفمبر 2017.