أمن بومرداس ينظم يوم إعلامي للوقاية من الآفات الإجتماعية

نظم أمن ولاية بومرداس بمناسبة إحياء الذكرى الـ59 لعيد النصر المصادف لـ19 مارس من كل سنة، يوم إعلامي توعوي وقائي من مختلف الآفات الإجتماعية، لفائدة حوالي 70 متربص تابعين لمعهد التكوين المهني والتمهين بلعيد رابح بن سليمان ببلدية يسر، رفقة مؤطريهم حيث قام إطارات من خلية الإتصال والعلاقات العامة بمعية رئيس فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بالتنسيق مع إطارات أمن دائرة يسر، بإلقاء دروس تحسيسية تمحورت حول الاستعمال السيء للأنترنت، أخطار مواقع التواصل الإجتماعي، أخطار إستهلاك المخدرات والأقراص .المهلوسة خاصة ين أوساط الشباب، مع تقديم أمثلة لبعض القضايا المعالجة لأخذ العبر منها وكذا التعريف بالخطوط الخضراء بهدف الإتصال والتواصل مع مصالح الأمن الوطني

منيرة ابتسام طوبالي