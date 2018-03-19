أكد أن الجزائر صامدة بسيادتها لتعبئة قدراتها رغم الصدمة النفطية

بوتفليقة يدعو المتنافسين على الرئاسة إلى تغليب المصلحة العليا للشعب

دعا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الساعين إلى الوصول على سدّة الحكم ، جعل المصالح العليا للشعب فوق الجميع، مهيبا بالجزائريين للاستلهام من عيد النّصر حفاظا على مسار البناء والتشييد.

قال الرئيس بوتفليقة في رسالة للأمة بمناسبة ذكرى عيد النّصر، أمس، إنّ الساحة السياسية في بلادنا تعرف تنوّعا وصراعا في البرامج، وسعي الجميع للوصول إلى سدّة الحكم، لكنّه دعا الجميع إلى المساهمة في هذه الحركة الديمقراطية التعددية مع جعل الجزائر والمصالح العليا لشعبها فوق الجميع. وأكد رئيس الجمهورية أنّ الجزائريين لم يخنعوا يوما ولم يستكينوا قط للغزاة، على مدى أكثر من قرن من الاحتلال، فسجلهم التاريخي حافل بالانتفاضات والثورات والنضال الذي أفضى إلى نضج سياسي أدى إلى وعي وطني عميق فجر في نهاية المطاف ثورة مجيدة وعظيمة بقيت إلى يومنا هذا موضوع إشادة وتقدير ليس من طرف الشعب الجزائري فحسب، بل حتى من أكبر جزء من الإنسانية في العالم . وعرّج الرئيس في رسالته على تداعيات الصدمة النفطية وتقلبات السوق العالمية، تقلبات أدت إلى فقدان نصف مداخيلها الخارجية ، وأكد أن الجزائر تصمد مرة أخرى وتسهر في كنف السيادة على تعبئة قدراتها لاجتياز هذا المنعرج الصعب، والحفاظ على مسار البناء والتشييد، والإقبال على اقتصاد متحرر من التبعية المفرطة للمحروقات. وأفاد بوتفليقة أن روح ثورة نوفمبر المجيدة سمحت باستمرار الجزائر في انتزاع انتصار بعد انتصار غداة استعادة سيادتها على قطرنا المفدى ، مذكٍّرا أن عزم الشعب الجزائري على استقلال كامل غير منقوص أدى بالجزائر المستقلة إلى تأميم تدريجي لممتلكات شعبنا التي كان الاستعمار قد سلبها من أراض فلاحية، ثم مناجم وصولا إلى المحروقات، وذلك كله في أقل من عشرة أعوام، وعلى هامش هذه الخطوات في التحرير الاقتصادي الكامل عرفت الجزائر كذلك كيف تستعمل تحرير أرضها مع الإسراع في إنهاء الوجود العسكري للمحتل السابق بحرا وبرا . وقال رئيس الجمهورية، إنّ المسيرة الباهرة التي استمرت بها الجزائر المستقلة طوال عقود من الزمن قد تأثرت من جراء تقلبات اقتصادية عالمية، وبعدها من مأساة وطنية أليمة، غير أن الشعب الجزائري العظيم الذي ما تزال تلهمه روح نوفمبر، عرف كيف يحرك هممه في الصمود والمقاومات واستبقاء الدولة الجزائرية المستقلة، ولقد كان للمجاهدين الأشاوس وللجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني دور جوهري في ترسيخ هذا الصمود، وفي حماية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .