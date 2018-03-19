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قايد صالح يشيد بوحدة البناء البحري بعنابة

الجيش يعتزّ بالتلاحم الوجداني الذي يربطه بالشعب

  19 مارس 2018 - 20:52   قرئ 5 مرة   0 تعليق   الحدث
الجيش يعتزّ بالتلاحم الوجداني الذي يربطه بالشعب

أكد نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، أنّ التلاحم الوجداني الذي يربط الشعب بجيشه، وسام فخر يعتز به الجيش ويتوشّح به على الدوام.

 

قال الفريق أحمد قايد صالح، في كلمته أمام إطارات وضباط الجيش، خلال اليوم الثاني من زيارته إلى مقرّ قيادة الناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة، والذي اطلع خلاله على وحدة البناء البحري بعنابة، رفقة اللواء عمار عثامنية قائد الناحية العسكرية الخامسة واللواء محمد العربي حولي قائد القوات البحرية، إنّ  هذه الوحدة الصناعية البحرية نسيج متين من أنسجة الصناعة العسكرية التي تزخر بها بلادنا، بفضل الدعم المتواصل الذي ما انفك يقدمه لها رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، هذه الصناعة التي نريدها في الجيش الوطني الشعبي أن تكون مشهدا آخر من مشاهد العمل الميداني العقلاني والمتروي، المبني على رؤية صائبة وبعيدة النظر، تجعل من البحث والتطوير والتصنيع العسكري بمختلف فروعه وتخصصاته أحد أهم هواجسها، بل أولوياتها التي تستحق المزيد من العناية والكثير من الرعاية .

وقال الفريق أحمد قايد صالح، إنّ هذه الوحدة من بين أهدافها أيضا المساهمة بفعالية في التخفيف من معاناة الصيادين، وهو ما يتطلب بالضرورة أهمية توسيع نطاق الخدمات المقدمة لهم في مجال التكفل بكافة العمليات المتعلقة بترميم وتصليح وصيانة قواربهم، ليتجنبوا بصفة كاملة اللجوء للخارج من أجل طلب مثل هذه الخدمات، وهو عمل وطني يؤكد شدة التلاحم الوجداني الذي يربط الشعب بجيشه، وذلكم وسام فخر يعتز الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني بأن يـتـوشـح به على الدوام .

وأثنى الفريق أحمد قايد صالح على عمال وعاملات هذه الوحدة البحرية، معتبرا أنهم  قادرون على مضاعفة وزيادة ما تحقق من إنجازات كما ونوعا، وهذا يستلزم بالضرورة الاستغلال الأمثل والاستعمال الأوفى لمخزون الطاقات البشرية المتوفر في هذه الوحدة الصناعية البحرية، إلى جانب حسن توظيف ما اكتسبته من تجارب وخبرات حتى الآن، بما يجسد فعلا الأهداف المرغوبة .

وأكد قايد صالح الأهمية البالغة التي تكتسيها هذه الوحدة الصناعية في مجال بناء وتصليح مختلف الزوارق لفائدة القوات البحرية، وكذا قيامها بعمليات تصليح وصيانة قوارب الصيد التابعة لقطاع الصيد البحري العمومي والخاص، لاسيما التحسين المستمر للمعارف والمهارات للإطارات والمستخدمين، والعمل دون هوادة وبتفان شديد من أجل المحافظة على هذا المكسب الذي لا يقدر بثمن. وأكد نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أنّ المؤسسة العسكرية تريد أن تكون الصناعة البحرية مشهدا من مشاهد العمل الميداني، لافتا إلى أنّ البحث والتطوير والتصنيع العسكري بمختلف فروعه وتخصصاته أحد أهمّ هواجسها وأولوياتها التي تستحقّ المزيد من العناية والرعاية.

حكيمة ذهبي

 

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