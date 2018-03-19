أطلق قمرا صناعياً لتأمين مسار تهريب المخدرات

المخزن يتودد للجزائر لاستغلال أقمارها الصناعية في مكافحة الإرهاب

يعتبر مفرخة للدواعش وقاعدة خلفية للإرهاب... المغرب يحاول النأي بالنفستت

زعم المخزن أن الجزائر لا تتعاون أمنيا مع المغرب، وجدد طلبه إرساء تنسيق وتبادل للمعلومات حول تحركات الدواعش ، حيث أكد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، عبد الحق الخيام، أن التهديد الإرهابي يتربص بالمنطقة المغاربية برمتها وأنه يجب على الجزائر التعاون مع المغرب لمنع استقرار منظمات إرهابية بالمنطقة ، داعيا الجزائر إلى فصل القضايا السياسية عن المسائل الأمنية، على حد قوله.

بعد أيام عن نقل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي آمال المغرب في فتح الحدود مع الجزائر، مد المغرب يده للجزائر زاعما رغبته في إرساء شراكة لمكافحة الإرهاب الذي عجز عن إيجاد حل نهائي له، حيث اعتبر عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية البسيج أن عدم تعاون المصالح الجزائرية مع نظيرتها المغربية، يجعل المناخ ملائما لانتشار الإرهاب في المنطقة، ويبدو أن هذا الأخير تناسى أن الجزائر أقل الدول التي التحق مواطنوها بالتنظيمات الإرهابية في الخارج عكس الرباط، وزعم الخيام في حديث نشرته الأسبوعية الدولية جون أفريك في عددها الأخير، أن غياب هذا التعاون مضرّ بالبلدين، مشيرا إلى أن من المفروض علينا على سبيل المثال مضاعفة الجهود من أجل مراقبة حدودنا ، وقال إن تعاونا مع المصالح الجزائرية يظل بطبيعة الحال مرغوبا فيه وممكنا، مؤكدا أنه يكفي أن يوافق جيراننا على فصل القضايا السياسية عن الرهانات الأمنية على حد وصفه.

ولدى تطرقه إلى الوضع في منطقة الساحل، أكد مدير البسيج أنه إلى جانب تنظيم داعش الذي اختارت قياداته التوجه إلى منطقة المغرب العربي، بعدما اشتد الخناق عليه في العراق وسوريا، أحصينا ما يزيد عن مائة من أعضائه ينشطون داخل تنظيم القاعدة بالمغرب الاسلامي ، والذين تورطوا في هجمات، نفذت شمال موريتانيا ، وأشار عبد الحق الخيام إلى أن عدد الخلايا الإرهابية التي تم تفكيكها بالمغرب انتقل من 21 خلية سنة 2015 إلى 19 سنة 2016، وإلى تسعة فقط سنة 2017، ملاحظا أن سنتي 2015 و2016 تميزتا بتنامي ظاهرة الإرهاب في كل أنحاء العالم، وأضاف استراتيجيتنا التي ارتكزت على الدوام على الاستباق والوقاية، أعطت أكلها ، مبرزا أن خطر الإرهاب ما زال موجودا في المغرب.

وتأتي هذا التصريحات في الوقت التي تضاعف التهديد هذه المرة من الحدود الغربية، حيث دق المخزن ناقوس الخطر خوفا من عودة 871 داعشي مغربي هربا من سوريا والعراق، منهم 206 دخلوا التراب المغربي، إضافة إلى أرامل وأطفال 553 داعشي آخر قتلوا هناك، ليضاف إلى 800 داعشي تونسي ترتقب عودهم، حيث استنفرت الاستخبارات المغربية والإسبانية مصالحها خوفا من دفع التنظيم الإرهابي داعش جهادييه المغاربية البالغ عددهم 871 يعتقد أنهم ما زالوا على قيد الحياة بعد مقتل 553 آخرين، فيما تمكن 206 آخرون من العودة.

وللإشارة فقد أطلقت المغرب قمرين صناعيين، مباشرة بعد التصريح المزلزل لوزير الخارجية عبد القادر مساهل، حيث ادعت أنهما موجهان لمراقبة الحدود، إلا أن الحقيقة عكس ذلك، فالقمران الصناعيان اللذان أطلقا من قاعدة فرنسا وكلفا نظام المخزن 5000 مليون أورو موجهان أساسا لتأمين عصابات التهريب الدولية.