على خلفية محاولة تسميم العميل المزدوج "سيرغي سكريبال"

تشنّج تاريخي للعلاقات بين موسكو ولندن

تعرف العلاقات البريطانية-الروسية، تشنّجا عميقا، منذ محاولة اغتيال بريطاني بمنطقة "ساليسبوري" الشهيرة، عن طريق تسميمه بغاز الأعصاب.

وتعود تفاصيل القضية الشائكة، التي تسببت بأزمة دبلوماسية فريدة بين البلدين، إلى تاريخ 4 مارس المنصرم، حيث تعرّض العميل المزدوج الروسي، سيرغي سكريبال (66 عاما) إلى محاولة اغتيال رفقة ابنته يوليا (33 عاما)، عن طريق تسميمهما عن طريق غاز الأعصاب. ووفقا لخبراء مخبريين في العلوم والتكنولوجيا لدى وزارة الدفاع البريطانية في "بورتون داون"، وكذا منظمة محاربة الأسلحة الكيميائية، قد وافقوا على دعوة لإرسال فريق تقني للمملكة البريطانية، من أجل معاينة تحليل المعني بالأمر، وهو الفريق الذي وصل اليوم إلى بريطانيا.

وانطلاقا من هذه الأدلة، ونظرا لسوابق تثبت تورّط روسيا في اغتيال ضباط استخبارات سابقين، تنظر إليهم بعين الاستهداف، فقد خلصت المملكة المتّحدة إلى أنه من المحتمل جداً أن تكون روسيا مسؤولة عن محاولة تسميم سيرغي سكريبال.

وتنظر السلطات البريطانية، إلى أنه لا يوجد سوى تفسيرين لما وقع، فإما يكون فعلا مباشرا قامت به الدولة الروسية ضدّ لندن، أو أنها خشيت فقدان سيطرتها عليه، لاسيما وأنه عميل مزدوج ولم تسمح له بالسقوط بين أيدي أشخاص آخرين.

وكانت بريطانيا، قد عرضت على روسيا، تقديم تفسير لما حصل، لكنها لم تعرها أيّ اهتمام بالموضوع، ذلك أن روسيا تمتلك برنامج تسليح كيميائي غير معلن معارض للقوانين الدولية. ولم تجد بريطانيا سوى اتهام روسيا بمحاولة اغتيال "سكريبال" وابنته كما أنها متورطة في تهديد حياة أشخاص بريطانيين آخرين في مدينة "ساليسبوري".

وإثر ذلك قامت بريطانيا باتخاذ إجراءات ضد روسيا، من بينها طرد 23 دبلوماسيا وتجميد الاتصالات الثنائية، بعد أن أكدت تيريزا ماي مسؤولية موسكو عن تسميم الجاسوس الروسي السابق سكريبال، الأمر الذي وصفته روسيا بالإجراء "العدائي وغير المقبول".

وفي ملف مشابه، طردت بريطانيا 4 دبلوماسيين روس عام 2007؛ بعدما رفضت موسكو تسليمها المشتبه به الرئيس في الوقوف وراء وفاة العميل السابق، ألكسندر ليتفينينكو، بتسمّم إشعاعي. وكانت بريطانيا كذلك داعماً رئيسياً للعقوبات الدبلوماسية والاقتصادية الحالية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على قادة سياسيين ورجال أعمال روس؛ على خلفيّة النزاع فحكيمة ذهبي

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