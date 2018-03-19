شريط الاخبار
تشنّج تاريخي للعلاقات بين موسكو ولندن بوتفليقة يدعو المتنافسين على الرئاسة إلى تغليب المصلحة العليا للشعب مصالح الأمن تحتجز 850 طبيب مقيم بكلية الطب بالعاصمة تطلع للرقي بالعلاقات من المجال العسكري إلى الاقتصاد والتجارة لا ندرة في المواد الغذائية خلال رمضان فولكسفاغن تستورد سيارات جاهزة وتعرضها على أنّها مركبة محلياً ! أنا عساس ضدّ الذين يريدون تكرار سيناريو 2004 طوارئ بمستشفيات وهران وارتفاع عدد الإصابات إلى 120 دخول أول مصنع لمجمع النسيج حيز الخدمة بغليزان وزارة الصحة تحمل الأولياء مسؤولية العزوف عن التلقيح الوالي محمد بودربالي في رده على أعضاء المجلس الشعبي الولائي الجوية الجزائرية تفتح خطا جديدا بين وهران ومونبوليي الفرنسية الجيش يعتزّ بالتلاحم الوجداني الذي يربطه بالشعب عمال شركة سونلغاز يرفضون التصويت شبكة تورط رعايا مغاربة يرغبون في الحرقة في قضية إرهابية كنابست تهدد بالعودة للاحتجاجات المتجددة كل أسبوع تقليص صلاحية تأشيرة العمرة يستنفر وكالات الأسفار المخزن يتودد للجزائر لاستغلال أقمارها الصناعية في مكافحة الإرهاب يوسفي يدعو البرازيليين للاسثمار في صناعة مكونات السيارات إرهاب الطرقات يعيد الجزائريين إلى مشاهد مجازر التسعينات! سوناطراك تحّل شركة الطاسيلي للعمل الجوي البنك الإفريقي متفائل بنمو الاقتصاد الجزائري بـ3.5 بالمائة وكالات أسفار تعد زبائنها بعمرة من 40 يوما خلال رمضان! سقوط حر لأسعار السيارات المستعملة مقابل انعدام الطلب 50 يوما ضاعت بسبب تعنت كنابست والوزارة تقر برنامج الاستدراك قناة نوميديا بنفس جديد وانطلاقة أقوى ساتاف تنسحب من إجتماع الوزارة لتحديد عدد مناصب الترقية في القطاع أثمان الخضر والفواكه تتهاوى وتوقعات بارتفاعها خلال رمضان طلبة المدارس العليا يصعدون اللهجة ويواصلون اضرابهم الأطباء المقيمون يقاطعون امتحانات التخصص بداية من اليوم اختلال تطبيق المخططات الوطنية لتهيئة الأقاليم الجزائر تعاني أزمة حوكمة ونحن مهدّدون بأزمة مالية مطلع 2020 عبد القادر الطالب عمار سفيرا للجمهورية الصحراوية بالجزائر وفاة ستة أشخاص وتسجيل 3699 حالة إصابة بالبوحمرون الشرطة تقتني رادارات ألمانية لاصطياد متهوري الطرقات محاكمة 13 فردا من عصابة منظمة تستورد مؤثرات عقلية من مرسيليا قايد صالح: الجزائر خط أحمر ولا مجال إطلاقا للمساس بها ميهوبي يؤكد تمويل الدولة للأفلام المنجزة بالجزائر «الجزائر تتنفس شعرا» محور ملتقى وطني بالعاصمة نيويورك تتذكر مؤسسة «الفن الخام»
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. تشنّج تاريخي للعلاقات بين موسكو ولندن

على خلفية محاولة تسميم العميل المزدوج "سيرغي سكريبال"

تشنّج تاريخي للعلاقات بين موسكو ولندن

  19 مارس 2018 - 21:48   قرئ 69 مرة   0 تعليق   الحدث
تشنّج تاريخي للعلاقات بين موسكو ولندن

تعرف العلاقات البريطانية-الروسية، تشنّجا عميقا، منذ محاولة اغتيال بريطاني بمنطقة "ساليسبوري" الشهيرة، عن طريق تسميمه بغاز الأعصاب.

وتعود تفاصيل القضية الشائكة، التي تسببت بأزمة دبلوماسية فريدة بين البلدين، إلى تاريخ 4 مارس المنصرم، حيث تعرّض العميل المزدوج الروسي، سيرغي سكريبال (66 عاما) إلى محاولة اغتيال رفقة ابنته يوليا (33 عاما)، عن طريق تسميمهما عن طريق غاز الأعصاب. ووفقا لخبراء مخبريين في العلوم والتكنولوجيا لدى وزارة الدفاع البريطانية في "بورتون داون"، وكذا منظمة محاربة الأسلحة الكيميائية، قد وافقوا على دعوة لإرسال فريق تقني للمملكة البريطانية، من أجل معاينة تحليل المعني بالأمر، وهو الفريق الذي وصل اليوم إلى بريطانيا.

وانطلاقا من هذه الأدلة، ونظرا لسوابق تثبت تورّط روسيا في اغتيال ضباط استخبارات سابقين، تنظر إليهم بعين الاستهداف، فقد خلصت المملكة المتّحدة إلى أنه  من المحتمل جداً أن تكون روسيا مسؤولة عن محاولة تسميم سيرغي سكريبال. 

وتنظر السلطات البريطانية، إلى أنه لا يوجد سوى تفسيرين لما وقع، فإما يكون فعلا مباشرا قامت به الدولة الروسية ضدّ لندن، أو أنها خشيت فقدان سيطرتها عليه، لاسيما وأنه عميل مزدوج ولم تسمح له بالسقوط بين أيدي أشخاص آخرين.

وكانت بريطانيا، قد عرضت على روسيا، تقديم تفسير لما حصل، لكنها لم تعرها أيّ اهتمام بالموضوع، ذلك أن روسيا تمتلك برنامج تسليح كيميائي غير معلن معارض للقوانين الدولية. ولم تجد بريطانيا سوى اتهام روسيا بمحاولة اغتيال "سكريبال" وابنته كما أنها متورطة في تهديد حياة أشخاص بريطانيين آخرين في مدينة "ساليسبوري".

وإثر ذلك قامت بريطانيا باتخاذ إجراءات ضد روسيا، من بينها طرد 23 دبلوماسيا وتجميد الاتصالات الثنائية، بعد أن أكدت تيريزا ماي مسؤولية موسكو عن تسميم الجاسوس الروسي السابق سكريبال، الأمر الذي وصفته روسيا بالإجراء "العدائي وغير المقبول".

وفي ملف مشابه، طردت بريطانيا 4 دبلوماسيين روس عام 2007؛ بعدما رفضت موسكو تسليمها المشتبه به الرئيس في الوقوف وراء وفاة العميل السابق، ألكسندر ليتفينينكو، بتسمّم إشعاعي. وكانت بريطانيا كذلك داعماً رئيسياً للعقوبات الدبلوماسية والاقتصادية الحالية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على قادة سياسيين ورجال أعمال روس؛ على خلفيّة النزاع فحكيمة ذهبي

ي أوكرانيا

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات