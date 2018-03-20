أربعة قتلى في حادث مرور ببسكرة

هلك 4 أشخاص وجرح آخر في حادث مرور ليلة أمس، بالمكان المسمى المنيصف بإقليم بلدية عين الناقة الواقعة على بعد 45 كلم شرق ولاية بسكرة،حسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مصالح الحماية المدنية.

وخلف هذا الحادث الذي وقع بالطريق الوطني رقم 83 الرابط بين ولايتي بسكرة وخنشلة مرورا ببلدية عين الناقة، عن اصطدام بين سيارتين سياحيتين.و أسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص رجل يبلغ من العمر 29 سنة وفتاتين عمرهما 15 و 25 سنة وطفلة 4 سنوات وإصابة امرأة 35 سنة بجروح خطيرة.و جرى تحويل جثامين الضحايا على متن سيارات اسعاف تابعة لوحدات الحماية المدنية نحو المؤسسة العمومية الاستشفائية بعين الناقة وإجلاء الجريحة لتلقي العلاج اللازم بذات المؤسسة.في حين فتحت مصالح الأمن المؤهلة إقليميا تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث.