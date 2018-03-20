حجز أزيد من 2 كلغ من المخدرات بمستغانم

تمكنت عناصر فرقة مكافحة المخدرات بمستغانم، من حجز 2 كلغ و500 غرام من الكيف المعالج وتوقيف المتهم الرئيسي في قضية المتاجرة في المخدرات، مع بقاء شريكيه في حالة فرار، القضية جاءت على إثر معلومات تفيد أن المتهم يقوم بالمتاجرة بالمخدرات بإستعمال مركبته من نوع شفرولي، وبعد التأكد من المعلومات تم تفتيش مسكن المتهم اين عثر بغرفة نومه على كيس بلاستيكي به كمية من المخدرات بوزن 2 كلغ و440 غرام، كما عثر بسيارته بعد تفتيشها على قطعة صغيرة من المخدرات. التحريات مع المتهم بينت ضلوع شخصين آخرين في قضية المتاجرة في هذه السموم، واللذان يتواجدان في حالة فرار، إلا الأبحاث لازالت جارية في شأنيهما إلى غاية إيقافهما وتقديمهما أمام العدالة. عن التهم تكوين جمعية أشرار، الاتجار غير الشرعي في المخدرات، تم إيداع المتهم الحبس المؤقت

ز. أمينة