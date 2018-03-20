بن غبريت تطمئن تلاميذ الباكلوريا بإنهاء المقرر في الآجال المحددة

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت اليوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، إن محتوى أسئلة امتحانات شهادة البكالوريا لدورة 2018 "ستكون من مضمون البرنامج الدراسي الذي سينتهي في آجاله المحددة".

وقالت بن غبريت خلال حديثها مع التلاميذ المرشحين لشهادة البكالوريا لدورة 2018 على هامش تفقدها لمركز إجراء امتحان مادة التربية البدنية الخاص بالمترشحين الأحرار لشهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط لدورة 2018 بثانوية عبان رمضان ببلدية المحمدية أن "محتوى أسئلة امتحانات شهادة البكالوريا لهذه السنة ستكون من مضمون البرنامج الدراسي، وأطمئنكم أن البرنامج الدراسي سينتهي في آجاله المحددة".

وخلال وقوفها بنفس الثانوية على سير دروس الدعم التي أقرتها الوزارة لتعويض التأخر الناتج عن الإضراب ، أشادت الوزيرة بـ"وعي الأساتذة القائمين على تقديم دروس الدعم دون مقابل، بمسؤولياتهم تجاه التلاميذ "، معربة عن "أملها" أن تكون نسبة النجاح في شهادة البكالوريا "كبيرة خلال الموسم الدراسي الجاري باعتبار البكالوريا شهادة مصيرية لكافة التلاميذ".

وفي نفس الإطار دعت الوزيرة المترشحين لشهادة البكالوريا وأوليائهم إلى زيارة مراكز إجراء الامتحانات الخاصة بهذه الشهادة قبل تاريخ إجراء الامتحان "حتى يتعرفوا على أماكن تواجدها والمدة الزمنية التي يستغرقها الوصول إليها بهدف تفادي التأخر والمشاكل التي سجلت خلال السنة الفارطة".

وخلال حديثها مع بعض المنتخبين المحليين للمحمدية نوهت الوزيرة بـ "المجهودات" التي تقوم بها مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية فيما يخص التكفل بالإطعام المدرسي على مستوى المؤسسات التعليمية الابتدائية، كما دعت أولياء التلاميذ إلى مساعدة القائمين على المؤسسات التربوية لتعزيز النشاط الثقافي بالمؤسسات التربوية من أجل "إعداد أفضل للتلميذ ".

وتابعت الوزيرة بثانوية عبان رمضان شروحات حول سير التحضيرات الخاصة بالامتحانات الوطنية الثلاثة (البكالوريا، شهادة التعليم المتوسط، وشهادة التعليم الابتدائي) على مستوى كامل مديريات التربية لولاية الجزائر العاصمة.

وبهذه المناسبة أشاد الأساتذة المشرفون على تأطير دروس الدعم اعتماد الوزارة على استشارة كل الفاعلين التربويين إلى جانب المترشحين بخصوص تأجيل تاريخ امتحانات البكالوريا إلى الفترة الممتدة من 19 إلى 24 يونيو القادم.

للإشارة انطلقت امتحانات مادة التربية البدينة الخاصة بالمترشحين الأحرار لشهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط بثانوية عبان رمضان يوم السبت الفارط ،وتتضمن عدة تخصصات رياضية.