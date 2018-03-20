شراكة بين "أوندا" وفايسبوك

كشف اليوم الثلاثاء سامي بن شيخ الحسين المدير العام للديوان الوطني لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة عن التوقيع قريبا اتفاقية مع شركة "فايسبوك"

وقال سامي بن شيخ في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش لقاء تحسيسي لفائدة فناني و مبدعي ولايتي سكيكدة و قسنطينة بدار الثقافة محمد سراج وسط سكيكدة، إن "الجزائر ستكون ثاني دولة عبر العالم توقع على هذه الاتفاقية مع مؤسسة فايسبوك بعد فرنسا." مضيفا بأن الهدف من هذه الاتفاقية هو "حماية حقوق و مؤلفات الفنانين و المبدعين الجزائريين عبر الفايسبوك"، خصوصا و أن مراقبة استغلال المؤلفات أصبحت صعبة مع التطور التكنولوجي.

وستضاف هذه الاتفاقية إلى تلك التي تم التوقيع عليها عام 2014 مع مؤسسة "غوغل" و تحديدا مع "يوتوب" لحماية كل المصنفات الجزائرية، مؤكدا أن الجزائر كانت عاشر دولة عبر العالم توقع على هذه الاتفاقية مقارنة بعديد الدول الإفريقية و الأوروبية

من جهة أخرى أفاد بن شيخ الحسين بأنه "يتم سنويا عرض حوالي 100 حالة اعتداء على الحقوق أمام العدالة بغية البث فيها"، مشيرا إلى أن الديوان يضم 49 مراقبا محلفا يملكون صفة الضبطية في الميدان و الذين يتدخلون في جميع الحالات التي يكون فيها اعتداءات كوجود أقراص مضغوطة مقلدة و غيرها و التي يتم حجزها، حيث تم إتلاف حوالي 2 مليون قرص مقلد سنة 2017