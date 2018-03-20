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تعتبر سابقة في تاريخ الجمهورية الفرنسية الخامسة

الشرطة الفرنسية تعتقل ساركوزي وتحقق معه حول تمويل حملته الانتخابية

  20 مارس 2018 - 20:07   قرئ 8 مرة   0 تعليق   الحدث
الشرطة الفرنسية تعتقل ساركوزي وتحقق معه حول تمويل حملته الانتخابية

 المنبوذ  قبض رشاوى من القذافي فأصر على قتله بعد 3 سنوات ونصف

أوقفت الشرطة الفرنسية نيكولا ساركوزي في سابقة في تاريخ الجمهورية الفرنسية الخامسة في نانتير، للتحقيق فى احتمال تمويل الحكومة الليبية برئاسة الراحل معمر القذافى للحملة الرئاسية للرئيس الفرنسي الأسبق، بحوالى 50 مليون يورو وذلك خلال عام 2007، حيث أكدت صحيفة  لوموند  الفرنسية أن توقيف الرئيس  المنبوذ  يمكن أن تستمر لـ 48 ساعة.

 

وضعت الشرطة الفرنسية الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي رهن التوقيف تحت النظر بعد استدعاء لاستجوابه في قضية تمويل حملته من طرف الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، وهي المرة الأولى التي يسمع فيها للرئيس الأسبق حول هذا الموضوع منذ بداية التحقيق في أفريل سنة 2013، بعد نشر موقع Mediapart الإلكتروني في ماي سنة 2012، وثيقة ليبية تشير إلى تمويل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي لحملة نيكولا ساركوزي. ومنذ ذلك الحين تقدمت التحقيقات القضائية بشكل ملحوظ، حيث شهدت القضية تطورات منذ نوفمبر 2016 عندما اعترف زياد تقى الدين، رجل أعمال فرنسي - لبناني، بتسلم ثلاث حقائب محملة بالأموال من الرئيس معمر القذافي على أنها مساهمات في أول عرض رئاسي لحملة الرئيس الفرنسي. وخلال الأسابيع الماضية تم اعتقال أحد المساعدين السابقين للرئيس ساركوزي، ألكسندر جوهري، في لندن وأطلق سراحه فيما بعد بكفالة، رغم نفي ساركوزي ورئيس مكتبه كلود جيوان مرارا وتكرارا تلقي أموالا من القذافي وعلق جيوان قائلًا:  لم أتلق أي أموال من الحكومة الليبية أو أي جهة أخرى في هذا الشأن.. اتهامات كتلك غير صحيحة وتشهيرية ، وذلك ردًا على أي اتهامات محتمل توجيهها من قبل القضاء الفرنسي التي تتعلق بالفساد الفعال والسلب، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير، وإساءة استخدام المال العام، وغسيل الأموال، والتواطؤ في إخفاء مثل هذه الجرائم.

وأفادت صحيفة  لوموند  أن مزاعم التهم الموجهة ضد ساركوزى ظهرت كذلك على الصعيد الليبي منذ مارس 2011، عندما قال سيف الإسلام القذافي، نجل القذافي، لـ  يورونيوز   على ساركوزي أن يرد المال الذي قبله من ليبيا لتمويل حملته الانتخابية لقد قمنا بتمويل حملته ولدينا الدليل، أول ما نطالب به هو أن هذا المهرج يعيد المال إلى الشعب الليبي ، وفي وقت لاحق من ذلك العام، قال رئيس الوزراء الليبي السابق بغدادي علي المحمودي لمحكمة في تونس، حيث كان يواجه جلسة استماع لتسليمه، إنه  أشرف على ملف تمويل حملة ساركوزي من طرابلس ، وجاءت تصريحات المسؤولين الليبيين على خلفية مساهمته في تدمير ليبيا وإدخالها في حالة الفوضى التي تعيشها بالشراكة مع عرابها  بيرنار ليفي  الذي شارك في خطط ساركوزي لتشريع التدخل العسكري في ليبيا وأنه شارك في تشكيل ما سمي غرفة عمليات بنغازي وكان له دور أيضا في تشكيل المجلس الانتقالي الليبي، كما حاول نقل هذه الفوضى إلى الجزائر وفشل فيها.

أسامة سبع

 

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