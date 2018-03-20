تسبب في تدمير ليبيا وتَحيز للمغرب وتمنى الفوضى للجزائر

العلاقات الجزائرية - الفرنسية عاشت أسوء مراحلها في عهد ساركوزي

عاشت العلاقات الجزائرية - الفرنسية أسوء مراحلها إبان فترة حكم الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي الموجود تحت النظر في إطار التحقيق في قضية تمويل حملته الانتخابية لعام 2007 من قبل ليبيا، بسبب ملف الذاكرة وسياسة فرنسا آنداك في منطقة المغرب العربي وطريقة تعاملها مع الجزائر.

ولم تشهد العلاقات الجزائرية - الفرنسية فترة ركود وتراجع مثل تلك التي عرفتها قبل نهاية عهدة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في 2012، بسبب خلفية الثقل التاريخي للجزائريين الذين يريدون من فرنسا الاعتراف بجرائمها إبان الاستعمار كنقطة انطلاق لتطوير العلاقات والرقي بها، وبين طرف فرنسي يريد القفز على ماضيه الاستعماري باعتباره جزءا لا يتجزأ من تاريخ فرنسا التي ستتنكر لكل تاريخها إن تنكّرت له، دون نسيان سعي باريس الدائم والمستمر لتقديم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على الجوانب الأخرى، وبلغة أدق البحث عن مصالحها فقط.

تسببت تصريحات الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي الاستفزازية حول الجزائر وماضي بلاده الاستعماري في عودة ملف الذاكرة بقوة خلال تلك الفترة، حيث اكتفى بالتأسف في زيارته الى الجزائر عن ماضٍ استعماري لم يرق إلى الاعتذار في العام 2007، إضافة إلى تحيزه لصالح المغرب في العديد من القضايا التي تهم دول المغرب العربي على غرار الصحراء الغربية، إذ دعم فيها المقترح المغربي لحكم ذاتي في تلك الدولة.

وسرعان ما كشف ساركوزي الذي فشل في الحصول على تأييد حزبه في الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية العام 2017، عداءه الواضح للجزائر وتهجمه المستمر عليها، وباشر مسلسل تطاوله بعد مغادرته لقصر الإليزيه في سنة 2012، إذ كان ولا يزال يريد حدوث فوضى في الجزائر وانتقال ما يسمى بـ الربيع العربي إليها من ليبيا أو تونس.

وعرف ساركوزي أيضا بأنه قاد حملة تدمير ليبيا في إطار ما يعرف بالخراب العربي، إذ كانت فرنسا على رأس الحلف الأطلسي لدى تدخله في هذه الدولة الجارة للجزائر بالرغم من أن الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي ساعده في الوصول إلى سدة الحكم، حسبما تحاول تحقيقات القضاء الفرنسي كشفه، وهو التدخل الذي عارضته الجزائر في ذلك الوقت بشدة، وتعاني جل أوروبا تبعاته حاليا.