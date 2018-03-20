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المحلل السياسي أحمد ميزاب لـ المحور اليومي

ساركوزي سيحاسب في عدة ملفات ودلائل جديدة تؤكد تورطه

  20 مارس 2018 - 20:24   قرئ 8 مرة   0 تعليق   الحدث
ساركوزي سيحاسب في عدة ملفات ودلائل جديدة تؤكد تورطه

أكد الخبير السياسي أحمد ميزاب أن مجريات عملية إيقاف ساركوزي جاءت في إطار أخذ العدالة لمجراها بعد ثبوت العديد من الدلائل التي تؤكد تورط الرئيس الفرنسي بتلقي رشاوى من نظام معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية، مشيرا إلى أن إعلان ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الليبية له علاقة وثيقة بتوقيفه.

 

وقال ميزاب في اتصال بـ المحور اليومي ، أن القضاء الفرنسي سيقوم بفتح العديد من القضايا التي تورط فيها الرئيس الفرنسي الأسبق والمتعلق سواء بقضايا فساد وتلقيه لرشاوى وأخرى متعلقة بتوريط فرنسا في حرب ليبيا التي لا تزال فرنسا تدفع ثمنها لحد الآن، مشيرا إلى أن ظهور دلائل جديدة مرتبطة بترشح سيف الإسلام القذافي كان لها التأثير الكبير على اجراء الشرطة الفرنسية وتوقيفه في سابقة تعتبر الأولى من نوعها، مشددا أن البداية هي تمويل حملته من طرف معمر القذافي بعد أن شهدت القضية تطورات منذ نوفمبر 2016 عندما اعترف زياد تقى الدين، رجل أعمال فرنسي - لبناني، بتسلم ثلاث حقائب محملة بالأموال من الرئيس معمر القذافي على أنها مساهمات في أول عرض رئاسي لحملة الرئيس الفرنسي، تلاها خلال الأسابيع الماضية اعتقال أحد المساعدين السابقين للرئيس ساركوزي، ألكسندر جوهري، في لندن وأطلق سراحه فيما بعد بكفالة، رغم نفي ساركوزي ورئيس مكتبه كلود جيوان مرارا وتكرارا تلقي أموال من القذافي وعلق جيوان قائلًا:  لم أتلق أي أموال من الحكومة الليبية أو أي جهة أخرى في هذا الشأن.. اتهامات كتلك غير صحيحة وتشهيرية ، والعودة إلى تصريحات سيف الإسلام الذي قال أنه  على ساركوزي أن يرد المال الذي قبله من ليبيا لتمويل حملته الانتخابية لقد قمنا بتمويل حملته ولدينا الدليل، أول ما نطالب به هو أن هذا المهرج يعيد المال إلى الشعب الليبي .

أسامة س.

 

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