الخاصة بإطلاق منطقة التبادل الحر

افتتاح القمة الاستثنائية للاتحاد الافريقي بكيغالي

انطلقت هذا الاربعاء بكيغالي أشغال القمة الاستثنائية للاتحاد الافريقي المخصصة للإطلاق الرسمي لمنطقة التبادل الحر القاري،بمشاركة ما يقارب ثلاثين رئيس دولة وحكومة لا سيما الوزير الأول ،أحمد أويحيى بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

وستتوج هذه القمة التي سيترأسها الرئيس الرواندي، بول كاغامي، الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي،بالتوقيع على اتفاق اطلاق مسار منطقة التبادل الحر وعلى بروتكول استحداث المجموعة الاقتصادية الافريقية المتعلقة بالتنقل الحر للأشخاص وبالحق في الاقامة والحق في الاستقرار.

ويشكل وضع منطقة التبادل الحر احد المحاور ذات الاولوية لأجندة 2063 للاتحاد الافريقي الذي وضع رؤية جديدة لتنمية القارة خلال العقود الخمسة المقبلة عبر نمو شامل وتنمية مستدامة.

ومن المرتقب ان تشمل منطقة التبادل الحر السوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا (كوميسا) ومجموعة شرق افريقيا ومجموعة تنمية الجنوب الافريقي والمجموعة الاقتصادية لدول وسط افريقيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا واتحاد المغرب العربي ومجموعة دول الساحل والصحراء.