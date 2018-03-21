زوخ يتراجع عن كلامه حول "أل بي يا"

تراجع والي العاصمة عبد القادر زوخ عن تصريحات التي أدلى بها أمس بخصوص السكن الترقوي المدعم في صيغته الجديدة، التي تبرأ فيها من مشروع وزير السكن عبد الوحيد طمار، وقالت ولاية الجزائر في بيان لها إن ولاية الجزائر استفادت من حصة 4000 سكن "أل بي يا" كحصة أولى خصصتها وزارة السكن والعمران والمدينة للعاصمة، وهذا ساعات فقط بعد أن قال زوخ إن العاصمة لا تتوفر على عقارات لبناء هذه الصيغة الجديدة.

وأضاف بيان الولاية إنه فور تخصيص هذه الحصة المعتبرة من السكنات أمر الوالي اللجنة الولائية المكلفة باختيار الأوعية العقارية بالشروع في عملها، وبالتالي توصلت إلى تحديد الأوعية العقارية واختيارها كمرحلة أولى، وأردف "أما حاليا تعمل المصالح التقنية لولاية الجزائر على إجراء تحقيق عقاري بخصوص هذه الأوعية العقارية"، وتابع "وبعد الانتهاء من هذه العملية سيتم في الأيام القليلة القادمة تبليغ كامل بلديات العاصمة بالإجراءات الواجب اتخاذها بخصوص هذا المشروع الذي سيمكن من الاستجابة لحاجيات المواطن المتعلقة بالسكن.