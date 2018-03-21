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هامل في زيارة لمقر القيادة العامة للشرطة الاسبانية

  21 مارس 2018 - 15:53   قرئ 21 مرة   0 تعليق   الحدث
هامل في زيارة لمقر القيادة العامة للشرطة الاسبانية

قام السيد اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني، رئيس آلية الأفربيول خلال مشاركته في المؤتمر العالمي حول أمن الحدود المنعقد بمدريد رفقة وفد هام، صبيحة اليوم، بزيارة إلى مقر القيادة العامة للشرطة الاسبانية، حيث كان في استقباله جرمان لوبيز ايغليسياس German Lopez Iglesias، المدير العام للشرطة الاسبانية،

طاف السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني، خلال هذه الزيارة الميدانية، رفقة الوفد المرافق له، بمختلف الأقسام والمديريات المتواجدة بمقر القيادة العامة للشرطة الاسبانية، أين استمع إلى شروحات وافية لإطارات سامية من الشرطة الإسبانية، تمحورت حول تقديم عروض عن أهم المهام الأساسية الموكلة لمختلف الأقسام والأجنحة، وبهذه المناسبة، تباحث اللواء المدير العام للأمن الوطني رفقة المدير العام للشرطة الإسبانية، في لقاء رفيع المستوى بين وفدي الشرطتين، حيث أشاد الطرفين بمستوى الشراكة بينهما، القائمة على تبادل الممارسات الحسنة والتجارب المتميزة، كما تم التطرق على أهمية تبادل المعلومات في مجالات الاهتمام المشتركة، لاسيما الجريمة السيبرانية والجريمة المنظمة، وتم أيضا التأكيد على أهمية تعزيز وتكثيف التكوين والدورات التدريبية في مجالات الشرطة العلمية والتقنية، الأمن العمومي والتحليل الجنائي، مع تبادل الزيارات بين خبراء الجهازين، في ختام اللقاء، أشاد اللواء المدير العام للأمن الوطني والمدير العام للشرطة الإسبانية، بجودة وتطور العلاقات الثنائية التي تربط شرطة البلدين في مختلف المجالات، أين اعربا استعدادهما المستمر لتطوير ميادين  التعاون بين شرطة البلدين من أجل مواكبة التطورات والمستجدات الحاصلة في مجال الجريمة وسبل مجابهتها في ختام الزيارة، تبادل اللواء المدير العام للأمن الوطني والمدير العام للشرطة الإسبانية التكريمات والأدرع.

منيرة ابتسام طوبالي

 

 

 

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