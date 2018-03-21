رصد استمرار محاولات إغراق الجزائر بالسلاح والمخدرات والإرهابيين

الجيش يبقي على حالة التأهب بالحدود الجنوبية

زيارات عديدة للفريق قايد صالح إلى النواحي العسكرية المشرفة على الحدود

أبقت قيادة الجيش الوطني الشعبي على تصنيف الحدود الجنوبية ضمن الخانة الحمراء وأمرت بالمحافظة على حالة التأهب بالنواحي العسكرية التي تشرف عليها، بالنظر الى ما تعيشه منطقة الساحل الافريقي وليبيا من أحداث وانفلات أمني خطير، واستمرار محاولات اختراق الجزائر من طرف الجماعات الإرهابية وعصابات تهريب البشر والسلاح وغيرها.

اعتمدت قيادة الجيش الوطني الشعبي على الملاحظات والمعطيات الميدانية السائدة في الحدود مع مالي، النيجر، ليبيا ومناطق أخرى، وهو ما يفهم من إشارة الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، خلال آخر زيارة له للناحية العسكرية الخامسة التي تشرف على جزء من الحدود مع الجارة ليبيا، لحجم المحجوزات المحظورة بكامل الحدود خاصة الجنوبية منها، على غرار ما تعلق بالأسلحة المختلفة الأنواع والذخائر إلى جانب الأطنان من المخدرات، وأمر بالسعي الدائم لتأمين وحماية وضمان أمن ووحدة كافة التراب الوطني. عكف الفريق قايد صالح خلال زياراته الميدانية لمختلف النواحي العسكرية على توجيه تعليمات ذات طابع عملياتي وأمني تنص على ضرورة الحفاظ على الجاهزية العملياتية لوحدات النواحي في أعلى مستوياتها، وأوامر بحتمية مواصلة جهود مكافحة فلول الإرهاب إلى غاية اجتثاث هذه الآفة من الجزائر.

في ذات السياق، كثفت قيادة الجيش الوطني الشعبي من المناورات العسكرية على الشريط الحدودي الجنوبي، كما تفقد الفريق قايد صالح، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، انتشار القوات في النواحي العسكرية التي تشرف على الحدود مع موريتانيا، مالي، النيجر وليبيا خلال الفترة الأخيرة، ووجه تعليمات للوحدات تقضي بمواصلة المراقبة الصارمة للحدود

يلاحظ أن الفريق أحمد قايد صالح قام منذ نهاية العام الماضي، بإجراء العديد من الزيارات إلى النواحي العسكرية الثالثة، الرابعة والسادسة، التي تشرف على الحدود الجنوبية للبلاد، الأولى كانت نهاية شهر ديسمبر الماضي، لما تنقل إلى بشار والثانية إلى ورقلة شهر جانفي الماضي، والأخيرة قادته إلى تمنراست ثم الناحية العسكرية الخامسة التي تشرف على جزء من الحدود مع ليبيا، التي تعيش انفلات أمني خطير وتغول لبعض الجماعات الإرهابية. يشار إلى أن الحكومة خصصت مبلغ 22 ألف مليار لتأمين الحدود الجنوبية على طول 16500 كلم، قصد السماح لقوات الجيش الوطني الشعبي بالتحرك وحماية الشريط الحدودي، خاصة على مستوى بعض المناطق التي تعيش انفلات أمني خطير من الجانب الآخر وتعرف حركة كبيرة للإرهابيين، السلاح، الهجرة والمخدرات.