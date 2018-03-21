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تضم 1.2 مليار شخص وناتج محلي خام بـ 2500 مليار دولار

الجزائر توقع على اتفاق منطقة التبادل الحر الإفريقية

  21 مارس 2018 - 20:36   قرئ 7 مرة   0 تعليق   الحدث
الجزائر توقع على اتفاق منطقة التبادل الحر الإفريقية

الاتفاق ينتظر أن يمنح مزايا للمصدرين ويلغي تدريجيا الحقوق الجمركية

وقعت الجزائر في كيغالي على الاتفاق المتعلق بإطلاق مسار منطقة التبادل الحر، وعلى بروتكول استحداث المجموعة الاقتصادية الإفريقية المتعلقة بالتنقل الحر للأشخاص، حيث مثل الوزير الأول، أحمد أويحيى، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة في أشغال القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي، التي عقدت أمس الأربعاء.  

 

يشكل وضع منطقة التبادل الحر أحد المحاور ذات الأولوية لأجندة 2063 للاتحاد الإفريقي الذي وضع رؤية جديدة لتنمية القارة خلال العقود الخمسة المقبلة، عبر نمو شامل وتنمية مستدامة، ومن المرتقب أن تشمل منطقة التبادل الحر السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا  كوميسا  ومجموعة شرق إفريقيا ومجموعة تنمية الجنوب الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا واتحاد المغرب العربي ومجموعة دول الساحل والصحراء.

وتمثل السوق الإفريقية فرصا واعدة للاقتصاد الجزائر الذي يحاول الخروج من التبعية لبرميل النفط، الذي أنهك تراجع أسعاره إلى أقل من النصف الخزينة العمومية، ويتوجب على الحكومة تحويل بوصلتها نحو القارة الإفريقية أملا في كسب مكان ضمن هذا السوق الذي يعرف منافسة شرسة وتسيطر عليه عدد من الدول الأوربية، وعليه يفترض أن يتم العمل على جعل ولايات الجنوب بوابة نحو دول مالي وتشاد والنيجر وباقي إفريقيا عبر استكمال إنجاز الهياكل القاعدية من طرقات وموانئ جافة ومطارات وغيرها لتسهيل المبادلات التجارية وتمكين السلع المنتجة على التراب الوطني من بلوغ الدول السالفة الذكر.

وستمتد منطقة التبادل الحر القارية على سوق إفريقية تضم حوالي 1.2 مليار شخص، ويقدر ناتجها المحلي الخام بـ 2.500 مليار دولار في كامل الدول المعنية، ومن ضمن النقاط المدرجة في مشروع منطقة التبادل الحر منح مزايا للمؤسسات الإفريقية في مجال التصدير، وينتظر أن تعمل أيضا بصفة تدريجية على إلغاء الحقوق الجمركية في التجارة الإفريقية البينية، من خلال تمكين المؤسسات الإفريقية من التفاوض بسهولة بالقارة والاستجابة بفعالية للطلب المتزايد بالسوق الافريقية، ويتمثل الهدف من هذه المنطقة في مضاعفة التبادلات الاقتصادية بين الدول الافريقية وتسهيلها، كما تسعى إلى أن تكون وسيلة لدفع التجارة الإفريقية التي لم تلعب دورا أساسيا في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية السريعة والمستديمة.

يشار إلى أن الاتفاق وقع عليه حوالي أربعون رئيس دولة وحكومة للاتحاد الإفريقي خلال أشغال هذه القمة الاستثنائية التي يترأسها الرئيس الرواندي، بول كانغامي، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.

 زين الدين زديغة

 

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