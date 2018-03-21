روسيا طالبت الجزائر بمعلومات استخباراتية واشراك خبرائها لتأمين المونديال

داعش يهدد بـ ذبح ميسي ونسف كأس العالم بروسيا

عاد التنظيم الإرهابي المسمى داعش إلى تهديد نجوم كرة القدم المشاركين في مونديال روسيا جوان المقبل، في الوقت الذي تقوم فيه روسيا باتخاذ إجراءات استباقية لحماية المشاركين في المونديال والمشجعين بعد تجديد تحذيرات العديد من دول الاتحاد الأوروبي من تنفيذ هجمات من قبل العائدين من مناطق النزاع في سوريا والعراق.

ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة ذي صن البريطانية أن تنظيم داعش قد هدد من جديد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، وذلك من خلال نشر ملصق دعائي على شبكة الانترنت يظهر ميسي وهو جاث على ركبتيه أسيراً بين يدي أحد أفراد التنظيم الإرهابي في استاد لوجنيكي بالعاصمة موسكو الذي يستضيف المباراة النهائية لكأس العالم وفي طرف الصورة تظهر حزمة متفجرات، وتسعى دوائر الأمن الروسية في سياق التحضير للمونديال الحصول على تفاصيل دقيقة تخص عناصر الجماعات الإرهابية الناشطة سواء في شمال إفريقيا أو عن الشبكات السرية لهذه المجموعات في أوروبا لتفادي أي تهديدات من طرف تنظيم الدولة داعش حسبما أكده مصدر امني لوكالة الأناضول ، أين طلبت من الجزائر تزويدها بخبرائها في مجال مكافحة الإرهاب وكذا معلوماتها الاستخباراتية حول تحركات الجماعات الإرهابية وهوياتهم كون الجزائر تملك بنك معلومات ثري حول مختلف تحركات تنظيم الدولة داعش لمساعدتها في التحضيرات الأمنية لدورة كأس العالم المقررة بعد أشهر بعد مساهمتها في تامين دورة جنوب افريقيا 2010، أين تنقل مجموعة من الخبراء الجزائريين في ديسمبر الماضي إلى روسيا لتقديم المساعدة حول التصدي لهجمات إرهابية محتملة والتعامل معها، بمناسبة المونديال، ضمن مجموعة من الخبراء طلبت روسيا مساعدتهم في إطار التعاون الأمني القائم بين البلدين من أجل تحييد المخاطر الإرهابية، وتوقعها قبل هذه الدورة الكروية، وجاء الطلب الروسي من الجزائر كون الأخيرة استطاعت المساهمة بشكل كبير في تامين مونديال جنوب افريقيا في الوقت الذي كانت تسعى فيه القاعدة القيام بعمليات إرهابية مباشرة أو اختطاف وحجز فرق أو مناصرين خلال سنة 2010، واضاف ذات المصدر إن الروس طلبوا معلومات من الجزائر حول هوية المقاتلين السلفيين الجهاديين من مواطني الدول المغاربية الموجودين في تنظيم الدولة الإسلامية خوفا من تسجيل نزوح للمقاتلين نحوها.