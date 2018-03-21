تم على إثرها توقيف 14 مهربا خلال الشهر الجاري

الجيش يحبط عمليات تهريب 187 طن من المواد الغذائية

أحبطت قوات الجيش الوطني الشعبي خلال الشهر الجاري عمليات تهريب ما لا يقل عن 187.2طن من المواد الغذائية، كانت موجهة للتهريب نحو دول الجوار وخاصة الجنوبية منها، كما أسفرت العمليات عن توقيف 14 مهربا.

انتعش نشاط التهريب عبر الحدود الشرقية والجنوبية والغربية وعرف حركة كبيرة خلال الأيام الأخيرة، حيث تسعى عصابات التهريب إلى تحويل كميات كبرى من المواد الغذائية خاصة المدعمة نحو بلدان الجوار، خصوصا أن أغلبها تعاني من هزات اقتصادية واجتماعية وهي تسعى أيضا إلى الحصول على هذه المواد بأسعار في متناولها، وتعرف الولايات الحدودية على غرار تمنراست وتبسة والطارف والوادي وسوق أهراس إضافة إلى برج باجي مختار حركة تجارية غير مسبوقة، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات استباقية وتجنيد مختلف مصالح الجمارك وجيش وحرس الحدود والدرك الوطني لمنع تهريب هذه المواد، خاصة المدعمة منها إضافة إلى رؤوس الماشية التي يكثر الطلب عليها خلال هذه الفترة خاصة على الحدود الشرقية، ولمواجهة هذه الظاهرة واستنزاف الاقتصاد الوطني تلقت مختلف وحدات حرس الحدود، عبر الوطن، تعليمات لمواجهة عصابات التهريب عشية شهر رمضان بسبب التأثير الكبير لهذه العمليات على الاقتصاد الوطني.

وتمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس من توقيف ببرج باجي مختار، 06 مهربين وأحبطت محاولة تهريب 120 طن من المواد الغذائية وضبطت عشر 10 شاحنات ومركبة رباعية الدفع ومعدات التنقيب عن الذهب، بحسب ما كشف عنه بيان لوزارة الدفاع الوطني، كما أوقفت مفرزة أخرى مهربين اثنين وضبطت 2122 وحدة من مختلف المشروبات بالوادي، في حين تم توقيف 17 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من بشار وأدرار وتلمسان.