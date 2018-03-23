الجيش يواصل عملية فك العزلة عن المناطق المتضررة بالثلوج

تواصل مفارز للجيش الوطني الشعبي عملية فك العزلة عن المناطق الشمالية للوطن التي تضررت إثر الاضطرابات الجوية المصحوبة بالتساقط الكثيف للثلوج نهاية الأسبوع الجاري، عبر فتح عدة طرقات ومسالك مغلقة، بالإضافة إلى تقديم يد العون والمساعدة للمواطنين

وطمأنت قيادة الجيش الوطني الشعبي المواطنين مؤكدة على الجاهزية الكاملة لمختلف الوحدات قصد التدخل في مثل هذه الحالات لتقديم الدعم والعون للسكان في جميع المناطق المتضررة، من خلال تسخير الإمكانات البشرية، الآليات والوسائل الضرورية.