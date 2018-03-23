«ثلوج الربيع» تستنفر الأجهزة الأمنية لفكّ العزلة عن المواطنين

شلّت الثلوج المتساقطة على عدّة ولايات شمالية، حركة السير عبر الطريق السيار شرق-غرب، وكذا المسالك الداخلية، حيث وجد المواطنون أنفسهم محاصرين، لاسيما عبر ولايتي البويرة والمدية، مدخل المناطق الداخلية للوطن، والتي تسلكها الشاحنات الناقلة للسلع والمواد الغذائية لإيصالها إلى الولايات الأخرى، ما استدعى تدخّل وحدات الجيش والدرك الوطني، لفكّ العزلة عن المواطنين عبر الطرقات السريعة.

تدخلت مفارز الجيش الوطني الشعبي، الخميس الماضي، عبر تسع ولايات شهدت تساقطا كثيفا للثلوج، وذلك لفكّ العزلة عن المواطنين، الذين وجدوا أنفسهم محاصرين عبر الطرقات، ومنهم من عاد أدراجه بعدما لم يتمكّن من اجتياز «كثبان» الثلوج التي غطّت الطرقات الرئيسية وكذا الطريق السيار شرق-غرب.

علقت عشرات الشاحنات الناقلة للسلع والمواد الغذائية، والسيارات التي كانت تتنقّل عبر الطريق السيار شرق-غرب، بمناطق شهدت تساقطا كثيفا للثلوج، في الساعات الأولى من صبيحة الخميس، لاسيما عبر ولايتي البويرة والمدية، اللتين تعتبران مدخل الولايات الداخلية والجنوبية انطلاقا من عاصمة البلاد، استدعت تدخّل عدة مفارز لوحدات الجيش الوطني الشعبي، لفكّ العزلة عن المواطنين المحاصرين وسط الثلوج، وكذا الشاحنات الناقلة للسلع والمواد الغذائية، بين الولايات، والتي تتطلّب تدخّلا سريعا حتى لا تتأثّر بالمناخ خوفا من كساد المواد الغذائية.

وقالت وزارة الدفاع الوطني، في بيان لها، اطّلعت «المحور اليومي»، على نسخة منه، إن نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أعطى تعليمات صارمة، بالتدخل السريع والفعال للوحدات المرابطة في المناطق التي شهدت اضطرابات جوية في الآونة الأخيرة.

وأضافت «الدفاع»، أن التدخلات الميدانية شملت تسع ولايات شمالية هي: المدية، البليدة، البويرة، تيزي وزو، تلمسان، سيدي بلعباس، قسنطينة، سطيف وبجاية. حيث تدخلت مفارز للجيش الوطني الشعبي لفك العزلة عن المواطنين، وقام أفراد الجيش الوطني الشعبي بفتح عدة طرقات مغلقة وتقديم يد العون والمساعدة للمواطنين. وسخّرت المؤسسة العسكرية، آليات ضخمة من أجل إعادة فتح الطرقات في وقت قياسي، ومساعدة وإسعاف الأشخاص العالقين والمحاصرين في الطرقات بسبب تراكم الثلوج وكذا العمل على إعادة فتح الطرقات المغلقة عن السير رفقة المصالح المختصة.

وأكدت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، أن المؤسسة العسكرية، على أتمّ الاستعداد الدائم والجاهزية التامة لمختلف الوحدات قصد التدخل في مثل هذه الحالات لفتح الطرقات وتقديم الدعم والعون للمواطنين في هذه المناطق، وذلك، من خلال تسخير الإمكانات البشرية والمادية اللازمة.

..والدرك يتدخّل عبر 16 ولاية

من جانبها، سجلت القيادة العليا للدرك الوطني، تدخّلات سريعة عبر 16 ولاية شمالي البلاد، بسبب التساقط الكثيف للثلوج، الذي عزل ساكنة هذه المناطق. وقالت قيادة الدرك الوطني في بيان لها، الخميس، إن 16 ولاية شمالي البلاد، سُجل بها توقف لحركة السير عبر طرق رئيسية وفرعية، استدعى تدخل وحداتها لـ»فتح عدة مسالك رفقة قوات الجيش لدعم السلطات المحلية».

وأوضحت ذات الهيئة، أن الولايات التي شهدت شللا في حركة السير هي برج بوعريريج، قسنطينة، سطيف، أم البواقي، سوق أهراس، قالمة، سكيكدة، البويرة، تيزي وزو، عين الدفلى، ميلة، بجاية، جيجل، تلمسان، سيدي بلعباس وتيارت.

«إير ألجيري» تلغي أربع رحلات بسبب سوء أحوال الطقس

وفي ذات الإطار، أعلنت إدارة الخطوط الجوية الجزائرية، الخميس، إلغاء أربع رحلات كانت مقررة صباحاً؛ بسبب الأحوال الجوية. ويتعلق الأمر بثلاث رحلات دولية بين قسنطينة - مرسيليا وقسنطينة - ميلوز وسطيف-مرسيليا، ورحلة داخلية بين قسنطينة - الجزائر العاصمة.