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عملية فتح الطرقات متواصلة بالعديد من المناطق

الثلوج تتسبب في غلق 49 طريقا ولائياً ووطنيا

  23 مارس 2018 - 14:29   قرئ 14 مرة   0 تعليق   الحدث
الثلوج تتسبب في غلق 49 طريقا ولائياً ووطنيا

تسبب تساقط الثلوج في غلق العديد من الطرقات الوطنية والولائية بالعديد من المناطق عبر الوطن، حيث شلت حركة المرور على مستوى 19طريقا وطنيا و30 طريقا ولائيا، حسب ما أفاد به ممثل مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني الرائد أحمد بن شارف.

أوضح ممثل الدرك الوطني الرائد أحمد بن شارف، أن الثلوج المتساقطة في العديد من المناطق عبر الوطن تسببت في شل حركة المرور في 19طريقا وطنيا و30 طريقا ولائيا، مؤكدا أن المصالح المعنية رفقة أفراد الدرك الوطني والجيش الوطني الشعبي تقوم بإزالة الثلوج المتراكمة بهذه الطرق المتواجدة في كل من ولايات برج بوعريريج، قسنطينة، تلمسان، سيدي بلعباس، عين الدفلى، ميلة، أم البواقي، بجاية، سطيف، تيزي وزو، جيجل، سكيكدة، قالمة، تيارت، سوق أهراس والشلف. 
يتعلق الأمر -كما أكد الرائد بن شارف-على الخصوص بغلق الطريق السيار شرق-غرب على مستوى ولايتي برج بوعريريج بمنطقة «زنونة» وبلدية اليشير وقسنطينة بمنطقة جبل «الوحش «. كما تم غلق أيضا الطريق الولائي رقم 133 بين قسنطينة وقالمة في حين تم في ولاية البويرة غلقت الطرق الوطنية رقم 33 و30 و62 و 8-ب و25 و15 وكذا الطرق الولائية رقم 24 و5 و6. وفي ولاية تيزي وزو تم غلق الطرق الوطنية رقم 33 و15 و30 إلى جانب الطريقين الولائيين رقم 253 و150. أما بولاية سطيف فقد تسببت الثلوج في غلق الطريقين الوطنيين رقم 74 و9-أ إلى جانب غلق 9 طرق ولائية و في ولاية ميلة غلق الطريقان الوطنيان رقم 100 و5-أ إلى جانب 3 طرق ولائية. في حين تم في ولاية تيارت غلق الطريق الولائي رقم 1 وفي الشلف الطريق الولائي رقم 34، أما في ولاية سوق أهراس فقد أغلق الطريق الوطني رقم 81 بينما تم بولاية سكيكدة غلق الطريق الولائي رقم 33.
وبولاية أم البواقي تم غلق الطريق الوطني رقم 5 وكذا بولاية جيجل الطريقين الولائيين رقم 137 و137- ب إلى جانب الطريق الوطني رقم 77.   
بسبب الثلوج تم أيضا غلق الطريق الوطني رقم 22 العابر لولاية تلمسان والطريقين الوطنيين رقم 94-13 العابرين لولاية سيدي بلعباس الى جانب الطريق الوطني رقم 65 العابر لعين الدفلى والطريق الوطني رقم 26 - أ العابر لولاية بجاية.
تسببت الثلوج في ولاية ميلة في غلق عدة محاور، وذكر الرائد زايدة علي مسؤول خلية الإعلام بالمجموعة الإقليمية الدرك الوطني، أن تراكم الثلوج تسبب في غلق الطريق الوطني رقم 01 الرابط بين سيدي خليفة وبلدية العثمانية وفي مشاتي بلعيور. وكذلك تسببت في غلق الطريق الرابط بين بلدية بوحات وشلغوم العيد.
بوعلام حمدوش
 

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