شريط الاخبار
مناورة فرنسية في مجلس الأمن لإقصاء الجزائر من ملف الصحراء الغربية ! طمار يتعهد بتوزيع مساكن «عدل» قيد الإنجاز نهاية العام المقبل احتساب التقييم المستمر لتلاميذ «البيام» و»السانكيام» من ذوي الاحتياجات الخاصة «كناس» يطالب حجار بفتح تحقيق في القضية « قانون الصحة الجديد سيمنح الآليات المناسبة لتنظيم أمثل للقطاع» «أنتم تريدون تحويل الجزائر إلى أفغانستان» حكومة «افتراضية» وطلب لوح تقديم المصادقة على قوانينه يُربك البرلمان «الجزائر واحدة موحدة والمساس باستقرار ها خط أحمر» الحكومة تستعد لتعديل قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد 06 وفيات و4800 إصابة بالبوحمرون عبر 24 ولاية «ثلوج الربيع» تستنفر الأجهزة الأمنية لفكّ العزلة عن المواطنين «رونو» الجزائر تستورد 8 ألاف «سانديرو ستيبواي» من رومانيا خلال شهرين! استيراد اللحوم «بلا رخص» لكسر الاحتكار وخفض الأسعار في رمضان 2018 القضاء على «داعشي» ومدنيين بكاركاسون جنوب فرنسا الخضر يفوزون دون اقناع وبونجاح الرابح الأكبر «ساركوزي يحاول تبرئة نفسه ويؤكد تعرضه لمؤامرة !» الحكومة تفعّل لجانا قطاعية لمحاربة «الحرقة» وزارة الموارد المائية تضع برنامجا استعجاليا لتزويد 25 ولاية بالمياه الثلوج تتسبب في غلق 49 طريقا ولائياً ووطنيا الثلوج ستتساقط بولايات الشمال التي يفوق علوها 1000 متر النفط يقفز إلى عتبة 70 دولارا وسط توقعات باستمرار خفض الإنتاج «نرتقب تدعيم الحظيرة الفندقية بـ 80 فندقا خلال 2018» 3 سنوات سجنا والمؤبد في حق أفراد عصابة استوردت مهلوسات من مرسيليا فتاة تستدرج صديقها وتستولي على أمواله وهاتفه بتواطؤ مع شركائها ببرج الكيفان عامان حبسا نافدة لرعية افريقي تورط رفقة جزائري في تزوير الأورو بالدار البيضاء زطشي سيراسل الفيفا لتمديد موعد اختتام دوري المحترف الأول مجاني يعترف بوجود نقائص في المنتخب الوطني كازوني خفض وتيرة العمل ومرتاح لقرعة «الشامبينز ليغ» «الكنــــــــــــــــــاري» و«السلفـــــــــــــــادور» فـــــــــــــــي لقـــــــــــــــاء الموســـــــــــــــم أمن تيبازة يطيح بشبكة وطنية تحترف سرقة سيارات مبحوث عنها من طرف الانتربول داعش يهدد بـ ذبح ميسي ونسف كأس العالم بروسيا غلق الصّيغة السكنية أل بي بي بعد إطلاق آخر حصة الجيش يبقي على حالة التأهب بالحدود الجنوبية الجزائر توقع على اتفاق منطقة التبادل الحر الإفريقية 150 ألف متر مكعب من المياه تهدر يوميا بتيزي وزو مضاربون وراء ندرة الحليب..ولا زيادات في أسعاره والي العاصمة يواجه تركة ثقيلة لمافيا العقار ارتفاع عدد الإصابات بداء البوحمرون بالبليدة إلى 60 حالة انطلاق عملية تسجيل تلاميذ الأقسام التحضيرية للسنة الدراسية القادمة التوجه لإنشاء 1 مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة لمواجهة البطالة
عاجل
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. الثلوج ستتساقط بولايات الشمال التي يفوق علوها 1000 متر

فيما يرتقب تحسن في الأحوال الجوية بداية من يوم الإثنين

الثلوج ستتساقط بولايات الشمال التي يفوق علوها 1000 متر

  23 مارس 2018 - 14:29   قرئ 18 مرة   0 تعليق   الحدث
الثلوج ستتساقط بولايات الشمال التي يفوق علوها 1000 متر

أوضحت المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، هوارية بن رقطة، أن العديد من الولايات الشمالية للوطن شهدت منذ ليلة أمس عودة للاضطرابات الجوية المحملة بأمطار وثلوج على المرتفعات الداخلية.

أكدت هوارية بن رقطة، أن كل الولايات الشمالية للوطن ستكون على موعد مع اضطراب جوي نشيط من نوع آخر يأتي من الجانب الغرب، حيث سيكون أقل برودة من سابقه مع انخفاض في درجات الحرارة، كما أفادت، بأن الاضطراب سيمس في بداية الأمر الولايات الغربية ثم الولايات الوسطى لينتقل إلى الولايات الشرقية فيما بعد.
أفادت بن رقطة، أنّ الأجواء ستكون اليوم باردة وغير مستقرة، ممطرة على الولايات الشمالية وثلوج على المرتفعات الغربية التي يفوق علوها 1000 متر، ويصاحبها انخفاض في درجات الحرارة تتراوح من 10 إلى 14 درجة بالسواحل ومن 4 إلى 6 درجات بالولايات الداخلية، مشيرة إلى أن درجات الحرارة الدنيا تكون تحت الصفر بالمناطق الداخلية والهضاب العليا ليلا. في حين أن الرياح ستكون قوية تصل إلى 60 كلم/سا على السواحل، مما يؤدي إلى بحر جد هائج لتصل علو الأمواج إلى 3 أمتار. وفي الأخير أكدت المتحدثة في تصريحاتها، أن التحسن سيعود تدريجيا بداية من مساء يوم الإثنين.
أسماء بن براهيم
 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات