الثلوج ستتساقط بولايات الشمال التي يفوق علوها 1000 متر

أوضحت المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، هوارية بن رقطة، أن العديد من الولايات الشمالية للوطن شهدت منذ ليلة أمس عودة للاضطرابات الجوية المحملة بأمطار وثلوج على المرتفعات الداخلية.

أكدت هوارية بن رقطة، أن كل الولايات الشمالية للوطن ستكون على موعد مع اضطراب جوي نشيط من نوع آخر يأتي من الجانب الغرب، حيث سيكون أقل برودة من سابقه مع انخفاض في درجات الحرارة، كما أفادت، بأن الاضطراب سيمس في بداية الأمر الولايات الغربية ثم الولايات الوسطى لينتقل إلى الولايات الشرقية فيما بعد.

أفادت بن رقطة، أنّ الأجواء ستكون اليوم باردة وغير مستقرة، ممطرة على الولايات الشمالية وثلوج على المرتفعات الغربية التي يفوق علوها 1000 متر، ويصاحبها انخفاض في درجات الحرارة تتراوح من 10 إلى 14 درجة بالسواحل ومن 4 إلى 6 درجات بالولايات الداخلية، مشيرة إلى أن درجات الحرارة الدنيا تكون تحت الصفر بالمناطق الداخلية والهضاب العليا ليلا. في حين أن الرياح ستكون قوية تصل إلى 60 كلم/سا على السواحل، مما يؤدي إلى بحر جد هائج لتصل علو الأمواج إلى 3 أمتار. وفي الأخير أكدت المتحدثة في تصريحاتها، أن التحسن سيعود تدريجيا بداية من مساء يوم الإثنين.