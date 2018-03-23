البرلمان يقدم جلسة التصويت على قانوني الإجراءات وحماية الأشخاص الطبيعيين

قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني، تقديم جلسة التصويت على مشروعي القانون المعدل والمتمم المتضمن قانون الإجراءات، وكذا مشروع القانون المتعلق بحماية الاشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى يوم الأربعاء المقبل، حسب ما أفاد به بيان للمجلس يوم الخميس.

وأوضح ذات المصدر، أن قرار مكتب المجلس جاء خلال اجتماعه اليوم برئاسة السعيد بوحجة رئيس المجلس، وبعد المصادقة على محاضر اجتماعات المكتب السابقة، تقرر "إحداث تغيير في الجدول الزمني لأشغال الجلسات وذلك بتقديم جلسة التصويت على مشروعي القانون المعدل والمتمم المتضمن قانون الاجراءات وكذا مشروع القانون المتعلق بحماية الاشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى يوم الأربعاء 28 مارس 2018، فيما أبقى على باقي البرمجة، المعلن عنها سابقا، دون تعديل".

ومن جهة أخرى، "درس المكتب 04 تعديلات مقترحة على مشروع القانون المتعلق بحماية الاشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وأحالها على لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات، فيما لم يرد أي تعديل بخصوص مشروع القانون المعدل والمتمم رقم 66 -155 المتضمن قانون الاجراءات الجزائية".

كما نظر مكتب المجلس أيضا في الأسئلة المودعة لديه، حيث "درس 30 سؤالا كتابيا و30 سؤالا شفويا، ثم قرر إرسالها إلى الحكومة لاستيفائها الشروط الشكلية".