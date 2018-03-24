كشف مخبأ للأسلحة ببرج باجي مختار

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 23 مارس 2018، قرب الشريط الحدودي بالقطاع العملياتي برج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة مخبأ يحوي كمية معتبرة من الأسلحة (24 قطعة) والذخيرة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وتضمنت المحجوزات:

(04) بنادق رشاشة من نوع FM،

(08) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف،

(03) رشاشات من نوع PKT،

(01) بندقية رشاشة من نوع FM.DP،

(01) بندقية آلية من نوع G-3،

(03) بنادق نصف آلية من نوع سيمونوف،

(04) بنادق تكرارية،

الذخيرة:

(15) مخازن ذخيرة لمسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف،

(48) قذيفة هاون،

(01) مقذوف من نوع 7RPG،

(06) قنابل يدوية.

بالإضافة إلى كمية معتبرة من الذخيرة تقدر بـ (3224) طلقة من مختلف العيارات وعدد من حشوات تفجير للهاون ومعدات طبوغرافية وكمية من قطع الغيار خاصة بالأسلحة النارية.

وتأتي هذه العملية النوعية وفق ذات المصدر لتُضاف إلى سلسلة النتائج الإيجابية المحققة ميدانيا، والتي تُؤكد على اليقظة العالية والحرص الشديد لمختلف أفراد الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.