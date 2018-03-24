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بوتفليقة: الحكومة تعكف على اعداد قانون يعزز التصدي للجريمة الالكترونية

  24 مارس 2018 - 13:36   قرئ 19 مرة   0 تعليق   الحدث
بوتفليقة: الحكومة تعكف على اعداد قانون يعزز التصدي للجريمة الالكترونية

أكد رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, اليوم السبت بأن الجرائم الإلكترونية أصبحت حقيقة قائمة و عينة من الإفرازات السلبية الناجمة عن التطورات التكنولوجية, مشيرا إلى ان الحكومة تعكف حاليا على إعداد مشروع قانون يعزز آليات التصدي لهذه الآفة الجديدة. 

و في رسالة له بمناسبة إحياء اليوم الوطني للمحامي قرأها نيابة عنه زير العدل حافظ الاختام الطيب لوح, أوضح رئيس الجمهورية أن الجرائم الالكترونية "أصبحت حقيقة قائمة بفعل توظيف التقنيات العالية التي تتيحها التكنولوجيا في خدمة أهداف غير مشروعة للإضرار بالأشخاص و المؤسسات و الدول", مضيفا أن هذه الجرائم "تبدو عينة من الإفرازات السلبية الحديثة الناجمة عن التطورات التكنولوجية الهائلة".

و أردف قائلا: "ولذلك, فإننا بقـدر ما نشجع على الاستفادة القصوى من هذه الابتكارات ونحث أبناءنا على التعامل معها والبحث والتطوير والإبداع, بقدر ما ننبه إلى الوعي و الحيطة مما قد يرد من هذا العالم المفتوح من السلبيات".

و بالمناسبة, دعا الرئيس بوتفليقة إلى تعزيز آليات التنسيق و التعاون الإقليمي و الدولي لمحاربة الجرائم الإلكترونية و التصدي لها.

و بخصوص الجزائر, أكد الرئيس بوتفليقة أن البلاد قد شرعت في اتخاد التدابير التأمينية المطلوبة, مضيفا أن الحكومة تعكف حاليا على إعداد مشروع قانون يعزز آليات التصدي لهذه الآفة الجديدة ووقف خطرها "الماثل و الدائم". 

كما شدد رئيس الدولة على ضرورة التصدي "بحزم" لكل التصرفات السلبية في المجتمع و الاستمرار في محاربة الجرائم و الآفات المختلفة الضارة بأمنه و صحته و استقراره, مضيفا أنه "يتعين الأخذ في الحسبان ما تشهده الاتجاهات الإجرامية من التشابك و التعاضد و الامتداد و ما ينجم عنها من خطر و ضرر".

 

 

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