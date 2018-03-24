بوتفليقة يؤكد أن الاختيار الديمقراطي مبدأ راسخ يجري تعميقه على قواعد واضحة

أكد رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, اليوم السبت أن الاختيار الديمقراطي "مبدأ راسخ يجري بناؤه و تعميقه", مذكرا في هذا الشأن باحترام المواعيد الانتخابية من خلال إجرائها في مواقيتها المحددة.

وفي رسالة له بمناسبة إحياء اليوم الوطني للمحامي قرأها نيابة عنه وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح, قال رئيس الجمهورية أن الاختيار الديمقراطي "هو مبدأ راسخ يجري بناؤه وتعميقه على قواعد واضحة تماشيا مع مختلف السياقات التي تتم في ظلها, وتحرص كل الحرص على احترام الأحكام الدستورية و القانونية السارية في هذا الشأن".

و تابع الرئيس بوتفليقة قائلا "وقد تم الحرص في هذا الإطار على احترام المواعيد الانتخابية وذلك بإجرائها في مواقيتها المحددة - اقتناعا مني- بأهمية هذا الالتزام في المحافظة على الاستقرار المؤسساتي وديمومة المرافق العامة و مواصلة التطور و التنمية"