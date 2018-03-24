الصحفي سليم حدوش في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله صباح اليوم بمستشفى بودواو الصحفي الكبير المتخصص في الشأن الأمني و كل المواضيع المتعلقة بما يسمى بالجماعة السلفية للدعوة و القتال، و هو الصحفي الذي بدأ مشواره بجريدة "لوماتان" المتوقفة عن الصدور، ثم مراسل جريدة "لا ديباش دو لا كابيلي"

سليم ح بدأ حياته العملية كأستاذ مادة الفلسفة ثم انقطع عن التدريس ليختص في المجال الصحفي، و كان له السبق الكبير في تناول كل الأخبار الأمنية خلال سنوات التسعينات، ثم نهاية الألفية، و أعد تقارير صحفية عن "الجماعة السلفية للدعوى و القتال"ن و كان السباق لإعلان مقتل أميرها نبيل صحراوي بغابات أكفادو، ثم انتقال زعامة هذا التنظيم الإرهابي أبو مصعب عبد الودود، و كان أيضا أستاذا و مكونا لعدد من الصحفيين في الشأن الأمني كما كان أول من افتتح مكتب جريدة "لوماتان" ببومرداس رفقة رشيد زراط الذي كلف بتغطية مباريات شبيبة القبائل بملعب بومرداس