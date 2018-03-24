بسبب تراجع مبيعاتها في الجزائر وحملة المقاطعة

رونو الفرنسية تأمر بتخفيض أسعار سامبول المركبة بوادي التليلات

وفد من رونو الأم في زيارة عاجلة لوادي التليلات

أمرت شركة رونو الفرنسية إدارة مصنع واد التليلات بوهران لتركيب سيارات سامبول، بتخفيض أسعار السيارات المركبة بالجزائر، بسبب تراجع مبيعاتها وحملة المقاطعة التي شنها نشطاء مختلف مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بعدما تجاوز سعر السيارة الواحدة 170 مليون سنتيم.

بحسب صحف فرنسية مهتمة بأخبار السيارات ونقلا عن مجلةauto journal الفرنسية، فإن الشركة الأم أوفدت ممثلين عنها إلى الجزائر للوقوف على حجم الخسائر التي يسجلها فرعها بوهران، بسبب عزوف الجزائريين عن شراء سيارات سامبول وإعلان مقاطعتهم لها، عكس نظيرتها في البلد المجاور التذي تباع فيه هذه السيارة بما يعادل 80 مليون سنتيم جزائري، وهو نفس الأمر بالنسبة لفروعها في رومانيا، تركيا، ايران وحتى في روسيا.

وقد أحدث نشر وزارة الصناعة لأسعار السيارات التي تجاوزت الخيال ضجة إعلامية كبيرة في الجزائر، إلى درجة إطلاق حملة مقاطعة هذا النوع من السيارات الفرنسية، بالإضافة إلى سيارات أخرى مثل هيونداي وفلسفاغن التي فتحت فروعا لها في الجزائر، بما في ذلك مقاطعة عروض البيع بالتقسيط التي أطلقتها شركات تركيب السيارات، وألحقها المقاطعون بنشر هاشتاغ خليها تصدي الذي لقي تجاوبا كبيرا من طرف كافة الجزائريين، بالإضافة إلى نشر سيارة سامبول وهي مقطعة إلى جزأين إثر حادث مرور وقع لسائق كان يقود هذه الأخيرة. تداولت أمس عدد من المواقع الإعلامية والإلكترونية أخبار إرسال شركة رونو الأم وفدا إلى مصنع الشركة بالجزائر بوادي التليلات بوهران وذلك لإيجاد مخرج لتراجع مبيعاتها في الجزائر بعد نشر وزارة الصناعة لأسعار السيارات. وحسب مجلة auto journal الفرنسية، فإن اللجنة ستطالب إدارة المصنع بتخفيض أسعار سيارتي رونو سامبول وداسيا سانديرو ستيبواي المركبة في الجزائر، للحفاظ على حصة الشركة الفرنسية في السوق الجزائرية التي تعتبر أهم الأسواق بالنسبة للشركة الفرنسية.

وحسب التسريبات التي نشرتها المجلة، فإن سعر سيارات العلامة سيكون مقاربا لسعرها في مصنعي تركيا والمغرب، أين لا يتعدى ثمنها بالعملة الوطنية 80 مليون سنتيم. وقد انتقد العديد من الخبراء أسعار السيارات المطبقة في السوق الوطنية خاصة المركبة محليا، والتي تعرف ارتفاعا كبيرا مقارنة بالسيارات المستوردة أو أسعار المركبات في الدول المجاورة، أين أبدوا تساؤلهم حول الفائدة من منح الحكومة امتيازات بالجملة للمستثمرين في مجال تركيب السيارات من حيث العقار الصناعي او الإعفاءات الجمركية للمواد الأولية المستوردة، بالمقابل تعرف أسعار السيارات ارتفاعا كبيرا نتيجة تضخيم أصحاب المصانع لهوامش ربحهم، في حين يستعصي على الجزائريين اقتناء سيارة بالنظر إلى غلاء سعرها وتردي مستواهم المعيشي.

لطفي العقون