النائب خمري ترد على ميهوبي بسبب تمثال عين الفوارة

عبرت النائب بالمجلس الشعبي الوطني، خمري بلدية، عن استغرابها من طريقة رد وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، على سؤالها الذي طالبت فيه برفع تمثال عين الفوارة بسطيف ووضعه في المتحف، حيث قالت، في بيان لها إن السؤال المطروح "لم يحمل أية عبارات استفزاز أو رسائل مشفرة. وكنت أتوقع من السيد الوزير في إطار مهامه الحكومية أن يرد ضمن الصلاحيات المخولة له، لكنني تفاجأت وصعقت لطريقة رد السيد الوزير المحترم الأمر الذي أثار ضجة انتقادات وطنية لما جاء على لسانه"، وأضافت هذه الأخيرة عن كتلة الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء "أن الوزير ميهوبي "خرج عن واجب التحفظ الرسمي وهو يتبوأ منصب وزير في الدولة الجزائرية ولم يتحرر من نزعته الحزبية والإيديولوجية في تعامله مع السؤال في إطار أداء دوري البرلماني كما ورد في الدستور".

واعتبرت خمري أن ميهوبي "تجاهل حقائق تاريخية – وهو ابن المنطقة-لازلت تؤلم الشعب وتذكره بإهانته في بعده الروحي من قبل المستعمر الفرنسي الذي تعمد نصب هذا التمثال مستفزا بذلك مشاعره. وتمنيت أن ينتصر للبعد الروحي والثقافي والقيمي الوطني كما جاء في خطاب رئيس الجمهورية الأخير، ولا يرسل رسائل سياسية مشفرة".

وأضافت بأن "الوزير كشف في رده العنيف والمتعالي عن قناعاته الشخصية ضد السياسة العامة للدولة المتوجهة إلى الانفتاح على المرأة وتمكينها من أداء دورها الرسالي في بناء الوطن، كوني نائب امرأة تمارس حقها الدستوري يريدني أن أكون في المتحف التاريخي وليس البرلمان".

وجاء في بيان النائب "رغم احترامي للسيد الوزير كشخص مثقف، لكن لا أرى مبررا للجوئه إلى سياسة رفع الصوت على نائب معارض وسلبه حقه في تمثيل الشعب ليبرز وجوده لدى صناع القرار".

كما ربطت النائب خمري بلدية، تصريحات وزير الثقافة عز الدين ميهوبي وبين ما اثير على مواقع التواصل من حدوث تغيير حكومي مرتقب.

يشار إلى أن وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي رد على النائب السالف ذكرها بالمطالبة بوضع أفكارها في المتحف بدل التمثال، وهو التصريح الذي أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.