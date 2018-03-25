وفاة شخصين وإصابة 6آخرين في 3حوادث مرور

سجلت مصالح الحماية المدنية خلال الـ24 ساعة الأخيرة وفاة شخصين وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في ثلاثة حوادث مرور حيث تم إسعاف الضحايا في عين المكان ثم نقلهم إلى مختلف المصالح الإستشفائية من طرف مصالح الحماية المدنية، حيث تدخلت وحدات الحماية المدنية خلال ذات الفترة لتقديم الإسعافات الأولية لـ 20 شخص إختنقوا من جراء إستنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من وسائل التدفئة و مسخنات الحمام ، على مستوى ولايات سطيف، برج بوعريريج، المدية و النعامة، تم التكفل بالضحايا في عين المكان ونقلهم في حالة مقبولة إلى المؤسسات الإستشفائية .

منيرة ابتسام طوبالي