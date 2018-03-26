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الإطاحة بعصابة تحترف اختلاس الأموال العمومية

  26 مارس 2018 - 13:06   قرئ 71 مرة   0 تعليق   الحدث
الإطاحة بعصابة تحترف اختلاس الأموال العمومية

تمكنت فرقة الأبحاث للدرك الوطني بالشراقة (غرب  العاصمة) من الإطاحة بعصابة تحترف اختلاس الأموال العمومية من خلال التلاعب  بالحسابات والملفات بمديرية المالية والمحاسبة  لشركة وطنية ذات أسهم حسب ما

أفاد به ،اليوم الإثنين، بيان للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر وحسب ذات المصدر فإن العصابة المكونة من أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 40 و50 سنة اختلست أموالا عمومية تتجاوز قيمتها المليار سنتيم من خلال التلاعب  بالحسابات والملفات بمديرية المالية والمحاسبة للشركة وبعد جملة من التحريات التي قام بها عناصر فرقة الأبحاث للدرك الوطني وبتفعيل  عنصر الاستعلامات بنفس الشركة تم تحديد هوية الموظفين الذين لهم علاقة مباشرة  بعملية الاختلاس من خلال سوء استغلال الوظيفة وأشار نفس المصدر أن الأمر يتعلق  بكل من المسمى "س.ن" البالغ من العمر 57  سنة والمسمى "ش.ك" البالغ من العمر 55 سنة والمسمى "ل.ت" البالغ من العمر 52 سنة والمسمى "ب.ج" البالغ من العمر 44 سنة

وأثناء مراحل التحقيق مع المشتبه فيهم اتضح أن المسؤول المباشر عن عملية الاختلاس داخل الشركة هو المسمى "س.ن"، مدير مصلحة المالية والمحاسبة أما  خارج الشركة فيتعلق الأمر بصهره المسمى "ب.ج" والذي تمحور دوره في الجريمة  بسحب الأموال من حساب الشركة بإحدى البنوك بولاية البليدة من خلال تسجيل جميع  الشيكات باسمه ومن خلال التحقيق المنجز من طرف عناصر فرقة الأبحاث تم استرجاع مبلغ مالي  قدره 700 مليون سنتيم من المبلغ  المالي الإجمالي المختلس سنة 2017 والذي كان  بحوزة المسمى "س.ن" وقد تم تقديم المتورطين في هذه القضية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة  الذي أمر بإيداعهم الحبس بالمؤسسة العقابية بالقليعة لتورطهم في جناية إساءة  استغلال الوظيفة واختلاس أموال عمومية

 

 

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