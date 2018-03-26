الجزائر تدين اتسهداف السعودية بصواريخ من اليمن

عبرت الجزائر عن "استنكارها وإدانتها الشديدين" للهجمات الصاروخية التي استهدفت ليلة الاثنين، انطلاقا من الاراضي اليمنية، مناطق مأهولة في العاصمة الرياض ومدن أخرى في المملكة العربية السعودية، حسب ما أورده اليوم بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح المصدر ذاته أن الجزائر "تعبر عن استنكارها وإدانتها الشديدين للهجمات الصاروخية التي استهدفت ليلة الاثنين، انطلاقا من الاراضي اليمنية، مناطق مأهولة في العاصمة الرياض ومدن اخرى في المملكة العربية السعودية الشقيقة مخلفة سقوط ضحايا من المدنيين".

وإذ تعرب الجزائر عن "قلقها البالغ" تجاه هذا التصعيد الخطير، فإنها تجدد مرة اخرى "تضامنها ووقوفها الى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ملكا وحكومة وشعبا، في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها وتدعو الى الوقف الفوري لمثل هذه الاعمال العدائية التي من شانها تعميق الازمة وزيادة التصعيد والتوتر في المنطقة".

كما تجدد الجزائر "دعمها للمساعي والجهود التي تبذلها الأمم المتحدة"، داعية الى "انتهاج طريق الحوار والمصالحة لإيجاد تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية".