حجز أزيد من 59 كيلوغرام من المخدرات

أسفرت عمليات متفرقة لقوات الشرطة بكل من أمن ولايتي الجزائر وتلمسان عن حجز 59 كيلوغرام و130 غرام من الكيف المعالج، إضافة إلى 15.60 غرام من مادة الكوكايين، وذلك في إطار المساعي المبذولة لمكافحة الجريمة لاسيما منها المتعلقة بالمتاجرة في المخدرات

مجريات العملية الأولى تعود إلى تلقي قوات الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، لمعلومات مفادها وجود نشاط لشبكة إجرامية منظمة مختصة في الاتجار غير الشرعي بالمخدرات بإقليم الاختصاص، ليتم على إثرها تكثيف التحريات ومواصلة عملية التحقيق، من خلال وضع خطة محكمة التنفيذ بالاستعانة بالوسائل التقنية، مكّنت ذات المصالح من توقيف مركبتين، بعد إخضاعها لعملية التفتيش، تم ضبط 49 كيلوغرام و130 غرام من مادة القنب الهندي، مع توقيف 05 أشخاص مشتبه فيهم، أما العملية الثانية التي نفذتها عناصر الشرطة القضائية لأمن ولاية تلمسان، تمت على إثر استغلال معلومات مؤكدة مفادها حيازة مشتبه فيه على كمية معتبرة من المخدرات، ليتم مباشرة الترصد له، أين تم توقيفه على متن مركبة سياحية، بعد إخضاعها للمراقبة الادارية والأمنية، تم العثور على كمية من المخدرات قدرت بـ 10 كيلوغرام، في ذات السياق، تمكنت قوات الشرطة بأمن ولاية تلمسان، من حجز كمية من المخدرات الصلبة، قدرت بـ 15.60 غرام من مادة الكوكايين، بعد تفتيش مركبة سياحية وإخضاعها للمراقبة اللازمة بقطاع الإختصاص

منيرة ابتسام طوبالي